Kunta piti henkilöstöinfon ★

Kunnanjohtaja oli kutsunut keskiviikkona 21.8. koolle kunnan työntekijät Pappilan­mäen koulun saliin. Koko henkilökuntaa eli tällä hetkellä 104 kuntatyöntekijää koskevaa henkilöstöinfoa ei ole ihan hiljattain, jos koskaan, Padasjoel­la järjestetty.

Juha Rehulalla oli jo kaulassaan kuvallinen henkilökortti, jollainen tulee pian­ kaikille kunnan työntekijöille. Hän aloitti tilaisuuden hyvillä uutisilla:

– Tänä vuonna me kykenemme noudattamaan talousarviota suunnitellulla tavalla. Mitä olettekin loppuvuonna ajatelleet toteuttaa, se on taloudellisesti mahdollista.

Lisätuloja on kertynyt yllättävältä suunnalta: talousarviota laadittaessa ei ollut tietoa, että Seurakuntakoti menee käyttökieltoon ja että seurakunta tarvitsee korvaavia tiloja kokoontumisilleen. Eikä vuosi sitten ollut tietoa siitäkään, että Telia vuokraa kunnalta kolme á 10 000 euroa valokuitua linkkimastolle.

Hankkeiden kautta on saatu hyvin valtion varoja palautumaan Padasjoelle. Puunmyyntitulot ovat viimeisen yhdeksän vuoden aikana olleet noin 400–500 tuhatta euroa vuodessa, mutta tänä vuonna tullaan menemään peräti yli 600 000 euron.

– Talvi oli kylmä ja paljoluminen, mutta lukujen valossa näyttää siltä, että lämmityksessä onnistuimme säästämään.

Henkilöstömenojen säästöjä selittää se, että sivistysjohdossa on menty tämä vuosi tilapäisjärjestelyin, lisäksi palkankorotukset toteutuivat ennakoitua pienempinä.

Uutta valtionosuutta työllisyyspalveluihin

Ensi vuoden talousar­vion laadinta on jo pitkällä. Verotuloihin olisi tulossa näillä näkymin 4 prosentin korotus tämänvuotiseen. Valtionosuudet näyttäisivät supistuvan 200 000 euroa.

– Valtio siirtää yhden merkittävän tehtävän kunnille, työllisyyspalvelut, joiden kautta meille tulee 240–250 tuhatta ihan uutta valtionosuutta. Tällä hetkellä kunta maksaa noin 160 000 työmarkkinatuen kuntaosuuksia.

Tähän liittyen kuntaan ollaan perustamassa vielä tänä syksynä yksi uusi virka, jotta työllisyydenhoitaja pääsee virkavastuulla kiinni työvoimatietoihin.

Tulevan budjetin suuruusluokka on entiseen tapaan 10,5 miljoonaa.

Rehula kävi läpi kunnan yhtiöittämishankkeita, jotka olivat yksi syy infotilaisuuden järjestämiselle. Padasjoen Energia Oy on perustettu ja toiminta alkanut, Padasjoen­ Kuitu Oy perustettu ja toiminta käynnistyy lokakuussa. Viemärilaitoksen yhtiöittäminen tulee päätöksentekoon loppuvuonna. Vesihuoltoyhtiö ja viemäriyhtiö on tarkoitus yhdistää vuoden 2026 alussa. Kunnan kiinteistöjenkin yhtiöit­tämisvelvoite tulee lainsäädännöstä.

Sote-yllärit historiaa

Merkittävä muutos on tulossa sote–tiloihin. Hyvinvointialue on sitoutunut vuokraamaan kunnilta sosiaali- ja terveystilat kolmeksi vuodeksi: Padasjoki on saanut vuosivuokraa 800 000, mutta jatkossa summa tulee olemaan pienempi. Kuitenkin se, että sote on pois kunnalta, antaa vakautta ja ennakoitavuutta taloudenpitoon.

Myös 1500 hehtaaria metsää on vankka tukijalka ja vuosittaisten hakkuutulojen lähde. Samoin sähkömiljoonat tuottavat säännöllistä sijoitustuottoa. Ylijäämääkin on 8,8 miljoonaa.

Investointeja on saatu viimeisen vuoden aikana hyvin eteenpäin, mutta korjausvelka on suuri.

Uutta kuntastrategiaa jalkautetaan parhaillaan toimialoittain – kaiken toiminnan pitäisi tähdätä visioon­ ”Muutakin kuin Mummola”. Vaikka kuntakentässä on tällä hetkellä monta palloa ilmassa, on Rehulalla luotto tulevaan. Onhan talousarviokin toteutumassa yli odotusten ja kunnassa meneillään neljä uusiutuvan energian­ hanketta.

– Se, että meillä on myötäote ja kehittämisote, on oikeasti iso asia. Samoin se, että kunnanhallituksessa vallitsee luottamuksen ilmapiiri. Padasjoella on mukava olla kunnanjohtajana.