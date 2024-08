Hevosnäyttelyn nuorin eläin oli Liinu 3,5 kk ★

Puhdas askellus, sporttinen olemus, sopusuhtainen runko. Taruksella laitettiin jälleen hevosia paremmuusjärjestykseen mm. tyypin, liikkuvuuden ja yleisvaikutelman perusteella.

Padasjoen Hevosurheiluseura sai match shownsa tuomareiksi kokeneet hevosnaiset, Elina Juvakan Vesivehmaalta ja Suomea monet kerrat pikajuoksuradoilla edustaneen Johanna Mannisen, joka on vaihtanut yleisurheilun kouluratsastukseen.

– Hienosti järjestetty näyttely, kiitos siitä PaHukselle, sanoi Juvakka.

– Teillä on täällä sitoutunutta porukkaa, hatunnosto siitä. Ja todella laadukkaita hevosia tuli paikan päälle. Ilo silmälle. Oli montaa eri rotua ja monen­ikäistä.

Myös Manninen kehui puitteita ja Taruksen avaraa kenttää. Kuumuus ei kiusannut ja tuulinen sää piti itikatkin loitolla.

Heppaleidien ystävyys alkoi samalla ratsastustallilla. Myöhemmin Manninen kävi pitämässä Juvakalle tunteja: entinen olympiaurheilija on kouluttautunut harrasteohjaajaksi muiden töiden ohella.

Sekä Elina Juvakalla että Johanna Mannisella on pitkä kokemus omien hevosten esittelystä match showssa, lisäksi Manninen on kiertänyt näyttelyitä myös koiriensa kanssa.

Mannisella on ollut oma hevonen vasta yhdeksän kuukautta. Se on Grand prix –tasoinen huippuratsu, jolla on kilpailtu EM-kisoissakin.

– Nyt pääsee urheilemaan hevosen kanssa.

Timantti-ori on pelastettu ukrainalaisesta siittolasta. Hevosten lisäksi koirat kuuluvat vahvasti Mannisen elämään, hän on kasvattanut pitkään tanskandoggeja.

Ravintola-alalla esimiestehtävissä työskentelevän Juvakan kaksi hevosta ovat muualla hoidossa. Hänellä on ollut ensimmäinen oma ratsu teini-ikäisenä Kasiniemessä, jossa oli perheen kesämökki. Juvakan Matti-isä on kotoisin Porkkolan tilalta:

– Pienestä asti olin mukana kaikenlaisissa maatilan töissä ja 14–vuotiaana olin kesätöissä lomittajana lehmiä lypsämässä.

Lauantain sympaattisin näyttelyeläin oli 3,5 kuukauden ikäinen suomenhevosvarsa Liinu Lankari, jonka emä oli hylännyt. Ensimmäinen varaemä ei sekään ottanut varsaa omakseen, mutta sitten apuun saatiin 23-vuotias Eeva, joka on pelastanut jo kahdeksan hevosvauvaa aiemmin. Eeva kiersi adoptoimansa varsan kanssa kiltisti näyttelykierrosta, vaikkei itse arvosteltavana ollutkaan.