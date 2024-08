4H tarjoaa talvikaudelle 15 kerhoa ★

4H:n kerhokausi on alkamassa. Kullasvuoren koulun salivuorot alkavat vasta 6. 9., joten perjantain salibandykerho alkaa silloin, muut seuraavalla viikolla.

15 erilaista 4H-kerhoa on alkamassa tänä syksynä. Kerhotoimintaan voi ilmoittautua 1.9. mennessä. Kerhotoimintaa järjestetään alakouluikäisille lapsille, joissa osassa voi olla kerhokohtaisia tarkempia ikäluokituksia.

– Uutena toimintana tälle vuodelle on Bisnes-kerho 4.–6. -luokkalaisille. Kolmena perjantaina pidetään myös kahden tunnin lautapeli- ja puuhakerho napostelulla, kertoo Padas­joen 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Salla Lindqvist.

– Bisnes-henkisyyttä tuntuu löytyvän ja kerhossa on tarkoitus yhdessä miettiä, millaisia tuotteita voisi valmistaa ja missä niitä myydään.

Muita kerhoja ovat metsäsalapoliisi-, askartelu-, liikunta-, safkasankarit-, salibandy-, kirja- ja elokuva-, leikki- ja liikunta-, heppa-, palloilu-, kädentaitajat-, cheerleading- sekä futiskerho. Kirja- ja elokuvakerhoa yritettiin pistää pystyyn keväällä, mutta silloin ei ilmaantunut riittävästi osallistujia. Kerhoja ainakin kokeillaan pari viikkoa, osallistujamäärä on erilainen kerhosta riip­puen: esimerkiksi salibandyn pelaajia olisi hyvä olla sen verran, että on vaihtopelaajiakin, kun taas kässä- ja heppakerhoihin ei voi ottaa kovinkaan isoa porukkaa. Heppakerhon tallikäynnit tehdään Toritulle Arolan ponitallille.

Nuoria on saatu hyvin kerhonohjaajiksi. Ohjaajia on yhteensä 22, joista vain 5 on uusia. Kerhonohjaus koetaan siis mielekkäänä tienestilähteenä ja työkokemuksen kerryttäjänä. Ohjaajat koulutetaan tehtäviinsä ennen kauden alkua.

– Kerhoissa toteutuu myös 4H:n visio, tekemällä oppiminen.

Kerhoja on Kotiseututalolla, 4H:n kerhotiloissa vanhalla Lääkäritalolla sekä yläkoulun köksänluokassa.

Kotiseututalolla on 4H-nuoria vielä syyskuussa sieninäyttelyn aikana kahviota pitämässä. Luonnonystävien kokoama sieninäyttely on 12.–13.9.