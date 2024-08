Uimahallilla kokeillaan taas lauantaiaukioloa ★

Uimahallin altaille ja kuntosalille pääsee jälleen kesätauon jälkeen ensi maanantaina 26.8. entisin aukioloajoin.

Saunoihin on kesän aikana vaihdettu katot ja lauteet, lisäksi valaistusta on muutettu ja suihkut uusittu.

Uimahallissa kokeillaan uudelleen lauantaiaukioloa. Lauantaina uimaan pääsee syyskuun alusta, eli ensimmäinen lauantaiaukiolo on 7.9. klo 14–18.

– Teemme sitten syksyn kuluessa päätökset jatkosta lauantain aukiolojen suhteen, kun näemme tilastoista, onko lauantain aukiolo kannattavaa, toteaa hyvinvointijohtaja Pauliina Koskela.

– Realiteetit ovat kuitenkin ne, että uimahallilla täytyy olla lauantaisin kaksi työntekijää ja tällä lisäpäivällä on vaikutuksia myös allasvesihuoltoon ja tilojen puhtaanapitoon.

Uimakoulut ja vesijumpat pyrähtävät käyntiin myös heti syyskuussa. Jumpat jatkuvat samaan tapaan kuin aiemminkin, mutta Wellamo-opiston kuntosaliryhmät siirtyvät seniorisalille.

Kesän uimakoulut onnistuivat hyvin, kertovat uimakoulua vetäneet Marjut Vehkamäki ja Mari Engberg.

– Lapsia riitti ihan Kuhmoisista ja Asikkalasta asti. Iso kiitos kyläyhdistyksille, jotka mahdollistivat saunomisen uimakoulun yhteyteen.

Tulevalle kaudelle uimahalli panostaa erityisesti koulu-uinteihin. Aikuisten uimakoulu on myös suunnitteilla, sillä sille on ollut kysyntää.

Alle yksivuotiaiden perheille ilmainen uintivuoro

Lasten tekniikkauimakoulusta Vehkamäki kertoo, että kaudella on tarkoitus järjestää uimahyppyreissuja, sillä osaan Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton uintimerkkien suorittamista vaaditaan erinäisiä uimahyppysuoritteita.

Uimahalli tarjoaa sunnuntaisin vauva- ja perheuintivuoroa, jossa samassa on vauvauinti ja toisessa altaassa isommille lapsille oma vuoro. Lapsille mahdollistetaan SUP-lautailu tällä vuorolla, ennakkoilmoittautumista vastaan. Vuoro on ilmainen perheille, joissa on alle vuoden ikäisiä lapsia.

Yli 70-vuotiaille on ilmaisia uintivuoroja maanantaista torstaihin klo 14–16 sekä tiistaina ja torstaina 6.30–8.30 välisinä aikoina.

Koronapandemian myötä lasten uimataito on valtakunnallisesti heikentynyt, mutta tämä ilmiö ei ole nostanut päätään juurikaan Padasjoella.

– Uimataito ei ole pahemmin heikentynyt, mutta koronan jälkeen lapset ovat käyneet vähemmän aktiivisesti uimahallissa, arvioi Vehkamäki.