Kutsunnoissa 10 nuorta miestä ★

Kuntalan lipputankoon oli perjantaina 16.8. nostettuna kielekkeinen valtiolippu, kun vuonna 2006 syntyneet asevelvolliset saapuivat kutsuntoihin. Padasjoen kutsuntatilaisuuteen oli kutsuttu tänä vuonna 10 miestä, joista kaikki saapuivat ajoissa paikalle.

Padasjoen pojat pääsivät ensimmäisten joukossa valitsemaan palveluspaikkoja.

Kutsuntojen tarkoituksena on määritellä asevelvollisen palveluskelpoisuus, jonka jälkeen voidaan osoittaa palvelusaika ja joukko-osasto, jossa palvelus suoritetaan. Yhteensä tämän vuoden kutsuntoihin osallistuu koko maasta noin 37 830 miestä, lisäksi 1550 naista osallistuu vapaaehtoiseen valinta­tilaisuuteen.

Tänä vuonna kutsuntoihin pääsi myös vapaaehtoiseen palvelukseen ilmoittautuneet naiset, sillä Hämeen aluetoimistolla toteutetaan kokeilua, jossa kutsunnat ja naisten valintatilaisuus yhdistetään. Kokeilun tarkoituksena on, että nämä tilaisuudet voitaisiin pitää yhdessä vuodesta 2026 eteenpäin. Padasjoella ei ollut tällä kertaa yhtään naista mukana.

Kutsuntatilaisuus alkoi Hämeen aluetoimiston päällikön, everstiluutnantti Sami Liukkosen puheella.

– Pitkälle kolmatta vuotta jatkunut Venäjän häikäilemätön ja oikeudeton hyökkäyssota Ukrainassa sekä pysyvästi muuttunut turvallisuustilanne Euroopassa edellyttää sitä, että Puolustusvoimat on valtiojohdon käytettävissä valtakunnan itsenäisyyden turvaamiseksi. Puolustusvoimien päätehtävä on Suomen sotilaallinen puolustus. Puolustuksen perusteena on kansalaisten tukema yleinen asevelvollisuus, laaja koulutettu reservi ja korkea maanpuolustustahto. Suomen kaltaiselle maalle nämä ovat toimivia perusratkaisuja, joista on viisaasti pidetty ajassa kiinni ja kehitetty määrätietoisesti, toisin kuin monessa muussa Euroopan maassa.

Liukkonen antoi nuorille muutaman vinkin palveluksen suorittamiseen:

– Pidä kunnostasi huolta, kehitä sitä tarvittaessa ja liiku säännöllisesti. Se auttaa sopeutumaan palveluksen rasitukseen. Saavu aikanaan palvelukseen avoimin mielin, palveluksen aikana yksityisyytesi tulee muuttumaan majoittuessasi noin 10 muun varusmiehen kanssa. Toisaalta tulet saamaan myös elinikäisiä ystäviä ja sosiaaliset taitosi kehittyvät varmasti. Tutustu ja suhtaudu ennakkoluulottomasti sinulle tarjottuihin koulutusvaihtoehtoihin, älä anna palvelusajan pituuden rajoittaa halukkuuksia. Hyvin suoritettu palvelus voi tuoda etuja siviilielämään. Järjestä siviiliasiasi kuntoon, jolloin palveluksen suorittaminen sopii hyvin muuhun elämäntilanteeseesi. Kotijoukkojen ja läheisten tuki on korvaamatonta.

Johtajakoulutuksesta hyötyä elämässä

Kunnanjohtaja Juha Rehula nosti puheessaan esille varusmiespalveluksessaan saamaansa johtajakoulutuksen.

– Osa teistä varmaan päätyy johtajakoulutukseen. Tässä teidän edessänne seisoo henkilö, jonka ainoat johtamisen opit on peräisin Puolustusvoimilta. Kävin aikanaan RUK:n ja niillä opeilla tätä Padasjoenkin kuntaa johdetaan.

Kutsuntalautakunnan kuultavana Valtteri Perälä.

Ennen kutsuntalautakuntaan astumista Valtteri Perälä kertoi haluavansa Pohjois-Karjalaan rajajääkäriksi.

– Olisin halunnut hakea erikoisrajajääkäriksi, mutta punavihervärisokeuteni vuoksi se ei ollut mahdollista. Selvitin, että tavallisen rajajääkärin tehtävään se ei ole este. Varavaihtoehdoksi mietin sotilaspoliisiksi pyrkimistä.

Lautakunnassa Perälän toiveille näytettiin vihreää valoa ja hän pääsee suorittamaan varusmiespalvelustaan Onttolaan Pohjois-Karjalan rajavartiostoon.