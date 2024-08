Kunnan matkailuinfossa vilkas kesä ★

Padel-kentän käyttöaste liki 70 %

Kunnan matkailuinfossa kävi kesällä noin 1500 asiakasta ja laina- ja vuokrauskertoja oli yhteensä 440.

Suosituimmaksi lainatuotteeksi nousi tänä vuonna maksuton polkupyörä, joka vei kärkipaikan useamman vuoden lainatuimmmalta SUP-laudalta. Uutuutena infossa oli padel-mailojen lainaus. Uusi padel-kenttä vetikin hienosti pelaajia satamaan: sen käyttöaste oli lomakaudella lähes 70 %.

Kalainsaaren mökkiä vuokrattiin ennätysmäärä viime kesänä ja heinäkuussa mökki oli pääosin varattu.

– Padasjoki-tuotteet olivat myös kysyttyjä. T-paidat ja hupparit myytiin loppuun jo heinäkuussa. Uusia t-paitoja on tilattu myyntiin ja syyskuun alusta alkaen niitä voi ostaa kirjastosta, sanoo kunnan matkailuvastaava Maria Virtanen.

– Vaikka asiakkaat löysivät hyvin infoon, tuli työntekijöiltä palautetta, että sen näkyvyyttä tulee edelleen parantaa. Asiakaspalautteena saimme ideoita uusista Padasjoki-tuotteista. Infossa oli kävijöitä ainakin seitsemästä eri maasta.

Mainiemen sahalla on ollut kesällä paljon tapahtumia ja tilaa on varattu jo ensi kesäksi. Mainiemi-rock on silloinkin heinäkuun viimeisenä lauantaina.

Nostalgiaviikon kasarinäyttely avasi kunnan 80-lukuteemaisen tapahtumakesän. Kunnassa panostettiin kuluneena kesänä onnistuneesti myös sosiaalisen median markkinointiin ja eri kanavissa oli säännöllistä sisältöä mm. tapahtumista ja alueen yrityksistä.

Kotiseututalon näyttelyt kiinnostivat yleisöä ja kesän kävijämäärä nousi 1700 henkilöön. Erityisesti Enni Idin näyttely oli suosittu. Arboretumia rakennetaan edelleen ja sataman ja Mainiemen kehittämistyö jatkuu. Matkailutoimi esittää ensi vuoden investoinniksi varastoa matkailutoimen käyttöön satamaan. Samalla varastoina toimivat merikontit saataisiin poistettua ja alueen ilmettä parannettua.

Liikennepuiston polkuautot ovat käytettävissä ainakin vielä syyskuun loppuun asti.