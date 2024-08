Urheilulegenda Immonen selostaa HotShotsien StreetHockey-turnauksen

Etelä-Päijänteen StreetHockey-tur­naukseen on ilmoittau­tunut kahdeksan joukkuet­ta. Pelit alkavat lauantaina 10.8. aamuyhdeksältä ja klo 15.45 alkavassa finaaliottelussa ratkaistaan mestaruus.

Padasjokelaisjoukkue HotShots otteli viikonloppuna Helsingissä Street Hockey Tourin Finaaliturnauksessa. Ottelut jäivät sairaustapauksista kärsineen HotShotsin osalta alkulohkoon yhden voiton ja kahden tappion jälkeen.

Joukkueen pelit eivät kuitenkaan ole tältä kesää vielä kokonaan ohi, sillä lauantaina on vielä edessä Laivarannassa joukkueen itsensä järjestämä Etelä-Päijänteen StreetHockey -turnaus. HotShotsien lisäksi mukana on seitsemän muuta joukkuetta, jotka on jaettu kahteen lohkoon: Team LPH, Naistenpojat, Katupojat, Panthers, Nollakolme, Javo ja Playmates.

Lajista mitään tietämätönkin voi huoletta tulla Laivarantaan seuraamaan pelejä, sillä turnausta selostaa MTV:n urheilulähetyksistä tuttu urheilulegenda Toni Immonen.

Virallinen turnauspäivä on 10.8., mutta tunnelmaan päästään satamassa jo perjantaina Street Hockey Etkojen merkeissä. Perjantain ohjelmassa on mm. Ekin tietovisa ja pohjanmaalaista livemusiikkia Maustemiehet-bändin soittaessa tuttuja Suomi-pop–klassikoita. Lauantaina illalla esiintyy helsinkiläinen Shava Bilebändi.

Tossulätkäturnaus on jo perinteiseksi muodostunut Padasjoen kesätapahtuma, nyt pelataan kuudetta kertaa. Tapahtuma kerää satamaan joukkueiden lisäksi runsaasti yleisöä. Pelikentän rakentaminen sataman parkkipaikalle aiheuttaa jälleen liikennejärjestelyjä.