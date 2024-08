OP Järvi-Häme yhdistyy OP Koitti-Pertunmaahan

Juuri tulleen tiedotteen mukaan Järvi-Hämeen ja Koitti-Pertunmaan Osuuspankkien hallitukset allekirjoittivat tänään 7.8. yhdistymissuunnitelman asiakirjat. Päätös naapurusten yhdistymisestä tehdään 20.11. OP Järvi-Hämeen edustajiston kokouksessa ja OP Koitti-Pertunmaan osuuskunnan kokouksessa.

Järvi-Hämeen Osuuspankin toimitusjohtaja Teemu Sarhemaa, hallituksen puheenjohtaja Mikko Ruoppi, Koitti-Pertunmaan Osuuspankin hallituksen puheenjohtaja Tauno Hilden sekä toimitusjohtaja Jorma Somero.

Lähtökohtana on nykyisen konttoriverkoston säilyttäminen. Asiakaskäyttäytymisen ja -tarpeiden muutos, pankkeihin kohdistuvan sääntelyn kiristyminen sekä finanssialan uudenlainen kilpailu vaativat pankkien palvelukyvyltä jatkuvasti enemmän.

– Pankin hallituksen tehtävänä on varmistaa pankin asiakkaiden palvelut sekä toiminnan sääntelynmukaisuus nyt ja tulevaisuudessa. Jo pelkästään sääntelyn edellyttämä riippumattoman riskienhallinnan järjestäminen edellyttää 8–10 työntekijää. Koitin-Pertunmaan Osuuspankissa on tällä hetkellä yhteensä neljä vakituista henkilöä, joten yhtälö on mahdoton toteuttaa. Pieni pankki ei enää pärjää yksin. OP Järvi-Hämeen hallituksen kanssa käydyt keskustelut ja selvitykset osoittavat selvästi, että meidän kannattaa yhdistää voimavarat, toteaa OP Koitti-Pertunmaan hallituksen puheenjohtaja Tauno Hilden.

OP Järvi-Hämeen hallituksen puheenjohtaja Mikko Ruoppi uskoo, että yhdistyvät pankit voivat yhdessä rakentaa vahvan osuuspankin, joka pystyy palvelemaan asiakkaita Päijänteen molemmin puolin laajemmalla palveluvalikoimalla ja vahvemmilla resursseilla.

– Tulevaisuudessa pystymme kattavammin rahoittamaan uusia paikallisia hankkeita. Yhdessä meillä on vahvempi tase, ja yritysasiakkaat voivat kasvaa suuremmiksi kanssamme, kertoo Ruoppi.

Fuusion tärkein vaikutus onkin, että hallinnolliset tehtävät voidaan keskittää. Tällä hetkellä ne vievät suuren osan kahden pankin ajasta.

– Yhdistymisen myötä uudella pankilla olisi vahvempi kyky sekä toimia sääntelyn mukaisesti että valmentaa asiakkaita tekemään parempia taloudellisia valintoja. Pankkien yhdistäminen on siis ennen kaikkea asiakkaiden etu, sanoo OP Koitti-Pertunmaan toimitusjohtaja Jorma Somero.

Nykyiset neljä konttoria – Vääksyssä, Kuhmoisissa, Sysmässä ja Pertunmaalla – jatkavat toimintaansa.

– Yhdistyminen ei aiheuttaisi myöskään henkilöstövähennyksiä, vaan tutut toimihenkilöt palvelisivat asiakkaita jatkossakin. Yhdistymisen myötä henkilöstömme määrä kasvaisi ja se antaisi heille myös mahdollisuuksia uudenlaisiin urapolkuihin sekä asiantuntemuksen kehittämiseen, kertoo OP Järvi-Hämeen toimitusjohtaja Teemu Sarhemaa.

Yhdistyminen ei vaikuttaisi pankkien asiakassuhteisiin, vaan ne jatkuisivat nykyisellään. Esimerkiksi tilinumerot, verkkopalvelutunnukset ja maksukortit säilyvät samoina, eikä asiakkaiden tarvitse tehdä mitään pankkien yhdistymisen vuoksi.