Aijakassa ajoneuvot koolla ★

Aijakan Ajoissa aurinko ja lämmin ilma hellivät osallistujia.Kievari Aijakan pihapiirissä nähtiin nyt jo 4. kertaa toinen toistaan näyttävämpiä harrasteajoneuvoa.

– Ihan ei päästy viime vuoden ennätykseen, joka oli 55 ajoneuvoa. Tänä vuonna niitä oli noin 50, sekä autoja sekä moottoripyöriä. Myös mopoja oli runsaasti ja niitä toi näytille reipas nuoriso kirkonkylältä asti, joten ensi vuonna palkintosarjaan otetaan mukaan myös ehdottomasti mopot, paljastetaan Auttoisilta.

– Paikalla oli myös muutama mönkkäri ja yksi moottorikelkka. Kaukaisimmat osallistujat autoilla olivat Maaningalta ja Kuusamosta.

Yleisöä oli runsaan tasaisesti koko tapahtuman ajan. Kyläyhdistyksen teltalla letut ja makkara tekivät hyvin kauppansa ja kievariinkin riitti asiak­kaita.

Veli-Pekka Ranki esitteli mustaa 1940-luvun amerikanrautaansa.

– Tässä on Buick Super 8, vuosimalliltaan 1949. Olen harrastanut ajoneuvoja jo pienestä pojasta asti, mutta tämä on ensimmäinen, jossa on täysin alkuperäiset osat. Tämän lisäksi autosta tekee erityisen Dynaflow-vaihdelaatikko.