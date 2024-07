HotShotsille katulätkän osakilpailuvoitto Oulusta – etenee finaaliturnaukseen Helsinkiin ★

Padasjokelainen HotShots osallistui 20.–21.7. Oulussa pelattuun Street Hockey –turnaukseen, josta kotiintuomisena oli kultaa.

Ylärivi vas. Mika Halme, Mika Liljendahl, Casper Ahonen, Markku Lahtinen, Tino Heinonen, Joona Suppula, Tomi Heinonen ja Eetu Utala. Alarivi Eetu Liljendahl, Mikko Rajala. Ilkka Salonen, Petteri Lahtinen, Henri Halme, Lassi Koskinen ja Jarmo Koskela.

Oulun turnaus sujui padasjokelaisjoukkueelta loistavasti, kun ensin HotShots eteni alkulohkosta jatkoon kahdella voitolla ja kahdella tasapelillä. Sunnuntain jatkopeleissä HotShots antoi välittömästi myrskyvaroituksen, kun puolivälierässä vastustaja kaatui peräti lukemin 12–2. Välierän HotShots selvitti 3–2 rangaistuslaukaus­kilpailun jälkeen.

Finaaliottelu alkoi padasjokelaisille suotuisissa merkeissä, kun ensimmäisen minuutin aikana joukkueen kapteeni Petteri Lahtinen vei HotShotsin 1–0 johtoon. HotShots ei enää johtoasemastaan luopunut ja päätöslukemat kirjattiin luvuin 3–1.

Turnauksen piste- ja maalipörssin voiton vei HotShotsin Mika Liljendahl. Oulun kisa oli osa kansallista Street Hockey Touria, jonka pääturnauk­seen 2.–3.8. Helsingissä HotShots pääsee osallistumaan voiton myötä.

Seuraavan kerran joukkue on tositoimissa 10.8., kun HotShots järjestää Padasjoen Laivarannassa Etelä-Päijänteen Street Hockey –turnauksen iltabileineen jo kuudetta kertaa. Illan bilebändinä on Shava. Turnauk­seen on vielä jäljellä kaksi joukkuepaikkaa. Ilmoittautumiset sähköpostilla: hallitus@hotshotsry.com.