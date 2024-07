Kaivosvarauksesta adressi ★

Saitta–kaivosvaraus on herättänyt runsaasti keskustelua. Useissa paikoissa Padasjoellakin on ollut adressi, johon vastusta­jien nimiä kerättiin ja nyt tekeillä on yhteisvalitus.

Adressissa vedottiin varausalueen sijaintiin. Vaarassa ovat vetoomuksen mukaan Päijänteen ja Vesijärven puhtaat vedet ja Salpausselän harjujen tuhansia vuosia vanhat pohjavesialueet sekä yli miljoonan pääkaupunkilaisen Päijänne-tunnelin juomavedenottamo.

Varausalue on varsin laaja, yli 45 000 ha. Se sijaitsee Padasjoen, Asikkalan, Hollolan ja Hämeenlinnan mailla. Adressissa todetaan, että malmikaivostoiminnan ympäristöriskit ovat suuria, vahingot eivät ole ennallistettavissa ja toiminta on saastuttavaa.

Adressissa vaaditaan malminetsintävarauksen poisvetämistä ja vedotaan kuntiin hankkeen torppaamiseksi. Nykyiset kaivokset ovat kuulemma jopa 1000 kertaa isompia kuin vanhat Suomen kaivokset, jotka valuvat happamia jäämiä vesistöihin.