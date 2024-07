Rehula: ”Sahti on yksi osa Padasjokea” ★

Kunnanjohtaja Juha Rehula totesi Sahtimarkkinoilla lauantaina 6.7. puheessaan perinteiden olevan tärkeä asia, samoin niihin liittyvän osaamisen siirtäminen.

– 40. kerran Sahtimarkkinat Padasjoella on perinne, jonka aika moni täällä oleva tietää merkitsevänsä myös seuraavan vuoden kalenteriin ensimmäisten asioiden joukossa.

Väkeä riitti markkinoilla aamupäivällä.

Sahdin historia ulottuu vähintään 2000 vuoden taakse. Rehula huomautti juoman nimen juontuvan ilmeisesti ruotsin kielen saftista, mehusta; joskus ammoin maltaiden sekaan laitettiin marjojakin ja olutveron välttämiseksi valmistettiin ”saftia”.

– On asioita, jotka ovat yhden totuuden ja yhden tiedon takana. Makuasiat ovat kuitenkin niitä, joista meillä jokaisella on mielipide.

Kunnanjohtaja Juha Rehula puhui torilavalla.

Rehula nauratti markkinaväkeä kertomalla, että kohta 30-vuotisen avioliittonsa aikana häneltä on kysytty mielipidettä alle viidestä aiheesta ja yksi niistä liittyy sahtiin:

– Silloin, kun sahtia tarjolla on, vaimo kysyy että onks tää nyt hyvää.

Hän tietää jo maistaneensa parhaan sahdin, sen teki edesmennyt isänäiti.

– Sahti on makuasia, sahti on yhdistävä asia, sahdista on meille kaikille. Sahdin ominaispiirre on kavala, se ei mene ensin päähän vaan jalkoihin.

Rehula sanoi kokevansa tärkeänä, että tiedämme mistä olemme tulossa ja minne menossa.

– Perinteet ei elätä, mutta ne saattavat antaa mahdollisuuden rakentaa tulevaa. Katsokaamme avaralla mielellä eteenpäin!