Wanhat Wingit valtasivat Mainiemi Caravanin ★

Lauantaina saattoi nähdä useamman matkapyörän liikenteessä, kun Wanhat Wingit –moottoripyöräyhdistys ajoi aamupäivällä Mainiemeltä kohti Kalkkista. Wanhat Wingit pitävät Honda GoldWing –matkapyörien perinnettä yllä ajamalla yhteisiä paraatiajoja joka kesä ja syksy eri puolella Suomea. Lauantain ajoon osallistui noin parikymmentä pyörää.

Honda Gold Wing on cruiser-tyyppinen iso matkamoottoripyörä: tehoja löytyy, joten perässä voi vetää vaikkapa pientä vaunua. Kuvassa 1000- ja 1200-kuutioinen Gold Wing.

Jukka Savolainen kertoi Wanhojen Wingien tulleen Padasjoelle nauttimaan Päijänteen maisemista.

– Tänä vuonna päätettiin tulla tänne Padasjoelle, sillä lähes kukaan meistä ei ollut käynyt täällä aiem­min. Tarkoituksena on lähteä täältä Mainiemen karavaanialueelta Kalkkisiin kahville ja sieltä Vääksyyn lounastamaan.

Savolainen mainitsi majoittumispaikastaan Mainiemi Caravanista, että sen yrittäjä Juha Rantanen omistaa myös Wingin ja on osallistumassa myös lauantain ajoon.

– Jokainen meistä majoittuu täällä omakustanteisesti ja vietetään enemmän tai vähemmän yhteistä aikaa. Moni on käynyt tekemässä omaehtoista tutustumista Padasjokeen ja itse ainakin totesin, että paikallinen satama on suorastaan verraton.

14-vuotiaassa yhdistyksessä noin 110 jäsentä

Wanhojen Wingien perustajajäsenet Hannu Leiviskä ja Jussi Veijalainen avasivat yhdistyksen taustaa.

– Perustimme Wanhat Wingit vuonna 2010, jotta saisimme pidettyä nämä vanhatkin pyörät kunnossa ja tien päällä mahdollisimman pitkään, vaikka helpostikin kestävät satojatuhansia ajokilometrejä. Meillä oli tietoa mistä saada varaosia ja sen pohjalta moni Wingin omistaja on liittynyt meihin tässä vuosien varrella. Erityisesti varjelemme vanhoja, eli 1000- ja 1200-kuutioisia Wingejä, joita valmistettiin 1975-1987 välillä. Näitä vanhoja Wingejä meillä on tällä ajolla vain muutama mukana.

Yhdistykseen kuuluu Leiviskän ja Veijalaisen mukaan suunnilleen 110 jäsentä.

– Meillä keski-ikä on 60 vuoden pinnassa, jolloin jäsenmäärässä näkyy myös luonnollinen poistuma. Kuitenkin vieläkin haluamme ja saammekin aina uusia jäseniä liittymään mukaan.

Itse pyörästä Honda GoldWingistä on selkeä yhteinen linja yhdistyksessä; se on ylivertaisesti paras matkapyörä, mikä ollaan koskaan valmistettu.

– Wingithän ovat niin sanotusti moottoripyö­rien Rolls Royce. Ne ovat ensinnäkin erittäin luotettavia toiminnaltaan, säännöllistä perushuoltoa tekemällä saa Wingin pysymään pitkään kunnossa. Toisena tulee mukavuus, yli 200 kilometriä jaksaa matkata Wingin selässä kerralla helposti ilman ongelmia. Kolmantena tulee se, että Wingit pitävät arvonsa paljon paremmin verrattuna moneen pyörään. Kerta kaikkiaan järkiostos matka-ajoa varten.