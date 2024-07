Tehi-Cupin 2. osakilpailu kovassa aallokossa ★

Lauantaina Padasjoella uisteltiin Tehi-cupin toinen osakilpailu. Kyseessä oli 10 kalan kilpailu, jolloin kilpailijat saavat tuoda vaa’alle 10 vapaavalintaista kalaa. Puntariin tuoduista kaloista ropisi pisteitä eri kertoimien mukaan. Eväleikatun järvilohen ja -taimenen kerroin oli 10, ahvenen 5, kuhan 3 ja hauen 1. Kisassa mukana oli 22 venekuntaa.

Ville Virtanen sai saaliiksi kaksi komeaa hauenvonkaletta sekä kahdeksan kuhaa.

Ville Virtanen sai Padasjoella oikean Pietarin kalasaaliin. Siimoihin tarttui kahdeksan kuhaa ja kaksi haukea. Virtasenkaan ei tarvinnut lähteä merta edemmäs kalaan.

– Satama näkyi koko ajan, paljastaa Virtanen.

Lauantaina oli melkoinen tuuli ja yksin kalastavat antoivat muille vähän tasoitusta.

– Kyllä siellä aika kova aallokko oli, rattia joutuu jonkun verran kääntämään, kertoo jämsäläinen.

Virtanen nappasi voitollaan Padasjoelta 30 cup-pistettä. Mies ei myönnä, että hän saisi etua siitä että kaksi viimeistä osakilpailua pidetään kotivesillä.

– Kyllä siitä saattaa haittaakin olla, jos ei heti ala syömään, voi mennä säntäilyksi.

Eino jatkaa suvun kalastusperinnettä

Sysmäläinen Mikko Salonen oli poikansa Einon kanssa tulosluettelossa sijalla 5. Eino oli ainoa mukana ollut nuorison edustaja ukkoutuvassa joukossa. Saloset saivat kaksi haukea ja kolme kuhaa, joista yksi matkaa mukana kotiin.

– Laitetaan sauna lämpiämään ja kala savustuspönttöön, kertoilee Mikko loppuillan ohjelmasta.

– Isoin kuha oli vähän reilu 5 kikoa, mutta ei silti ollut kisan isoin, taidettiin jäädä 120 g isoimmasta.

Mikko ja Eino Salonen jännäävät punnituksessa.

Mikko on aloittanut kalastusharrastuksen kalastamalla oman isänsä kanssa. Ja nythän on saanut tartutettua kalastusinnostuksen kaikkiin kolmeen lapseensa. Salosten on tarkoitus kiertää koko Tehi-cup ja lisäksi muutamia kisoja Keski-Suomen cupista.

– Olimme juuri pari viikkoa Norjassa turskaa ja seitä pyytämässä Jäämereltä, kertoili Mikko.

Salosten veneessä ei mitään kummallisia laitteita ole vaan ihan peruskaikuluotaimilla mennään.

– Tuuria pitää olla tiedon lisäksi vaikka laitteet kyllä auttavat jonkin verran.

11-vuotias Eino tykkää käydä isän ja sisarusten kanssa kalassa. Lapsilla on kotirannassa oma pieni vene, jolla pääsevät kalaan isän seuratessa vieressä omalla veneellä. Kalastuksen lisäksi Eino harrastaa sählyä.

Tehi-cup jatkuu Jämsässä

Kaiken kaikkiaan Tehi-cupissa on tänä vuonna neljä osakilpailua, joista kaksi viimeistä pidetään Jämsässä. Jämsässä 7.7. pidettävä kisa on 5 kalan kilpailu ja 14.9. pidettävä viimeinen osakilpailu pidetään määräkilpailuna, jolloin kalojen lukumäärää ei ole rajoitettu. Cupin järjestää keväällä perustettu Tehi-cup ry.