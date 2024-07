Päijännepurjehdus tuo paljon ohjelmaa satamaan ★

Suomen suurimpiin kuuluva purjehdustapahtuma Päijännepurjehdus tuo tullessaan laajan kattauksen ohjelmaa Padas­joen satamaan. Tänä vuonna Päitsi palaa perinteiselle reitilleen eteläisen Päijänteen veneilykeskuksen, Padasjoen, ja Jyväskylän välille. Lähtösatamana toimii 19.-21.7. Padasjoki.

Päijännepurjehdus järjestetään nyt 51. kerran. Jo aiempina vuosina on hyviä kokemuksia satelliittipaikannukseen perustuvasta online-seurannasta ja tänäkin kesänä kisan kulkua pääsee seuraamaan vaikka mökkilaiturin nokasta.

Purjehdustapahtuma alkaa perjantaina 19. heinäkuuta, kun osallistujat huoltojoukkoineen kokoontuvat satamaan. Kipparikokous pidetään illalla Palas-ravintolan rantateltassa, jossa esiintyy perjantaina ja lauantaina bilebändi The EBirds.

Purjehdusväelle ja kaikille muillekin on ohjelmaa lauantaina 20.7. Satamassa esitellään viime vuoden luokkavoittajat ja haastatellaan Päijännepurjehduksen konkareita. Venepoliisi, Järvipelastajat, Vesipartiolaiset ja Pidä Saaristo Siistinä esittäytyvät, kanootteja ja sup-lautoja on kokeiltavana sekä lapsille optimistijollia. Taikuri Timo Kulmakko esiintyy.

Satamaravintola Palas toimii Päijännepurjehduksen tapahtumakeskuksena 19.–20.7.

Esittelyssä on myös kotimaiset Päijän-soutuveneet ja J70-purjeveneet. Yleisön iloksi on radio-ohjattavien purjeveneiden näytöskilpailu.

Lähtöjä on myöhäistetty: venekunnat nostavat purjeet neljässä eri lähdössä klo 11 alkaen puolen tunnin välein.

Päitsi-bussi kyyditsee purjehtijoita ja muitakin halukkaita Jyväskylästä Padasjoelle perjantaina. Näin kilpailijat voivat viedä autonsa ja trailerinsa valmiiksi maalisatamaan odottamaan ja kulkea vaivattomasti Padasjoelle valmistautumaan lähtöhetkeen. Bussikyydillä pääsee myös Lahdesta suoraan satamaan.

Päijännepurjehdus on mukana kunnan kasarikesäteemassa. Kilpailussa on mukana 1980-luvun veneitä miehistöineen.