Heinäkuun liikuntahaasteena luonnonvesistä nauttiminen ★

Kunnan liikuntahaasteena on heinäkuussa luonnonvesistä nauttiminen. Se on Padasjoella helppoa, sillä meillä on täällä 206 järveä ja lammet mukaanlukien yli 300 uintipaikkaa. Tähän vielä joet mukaan niin jokaisen lähimaastosta pitäisi löytyä vettä, jossa uimisen lisäksi voi vaikka suppailla ja meloa.

Kunnassa on 7 virallista uimarantaa, joista 3 sijaitsee Päijänteen rannalla. Näiltä uimarannoilta löytyy pelastusvälineet, pukukopit ja muutakin rannalla tarvittavaa, esimerkiksi Kaunismäessä on lapsille hiekkaleluja lainattavaksi. Suosittu ranta on Kirkkolammilla Liikennepuiston kupeessa.

Kaunismäessä sataman vieressä on ohjattua avovesiuintia joka toinen kesätiistai 3.6. alkaen Ladun järjestämänä.

Kunnan rantauimakouluja järjestetään 8.7. alkaen­ kirkonkylällä, Nyystölässä, Vesijaolla ja Kasiniemessä.