Nakukympin kirmasi 81 osallistujaa ★

Vesijaolla pääsi perjantaina kirmaamaan jälleen kerran aatamin­asussa, kun jo perinteeksi muodostunut Nakukymppi starttasi 21. kerran. Ensimmäisen kerran tapahtuma järjestettiin vuonna 2003.

Vuoden 2024 nakujuoksuun osallistui 81 juoksijaa. Sää oli tänä vuonna juoksijoiden puolella lämpötilan ollessa noin 15-18 asteen välillä.

Kylätalo Harjulassa yleisöä oli villitsemässä kasiniemeläisbändi Old Cover Tornados, joka soitti niin iskelmiä kuin myös rock’n’rollia, pääosin kotimaista.

Nakukympin osallistujat lähtivät perjantai-iltana kylänraitille Harjulan pihasta.

Naisten sarjan voittanut Malkam Karekallio kertoi tulleensa Seinäjoelta asti Samppa-koiran kanssa osallistumaan juoksuun.

– Kun sain kuulla, että jossain voi vapaasti olla alasti ilman, että se haittaisi, tiesin tämän olevan minun juttuni. Olen kaivannut kovasti jotain tämänkaltaista hetkeä, jossa voisin tuntea itseni vapaaksi ja olla alasti. Meillä Suomessa kuitenkin on ihan terve suhtautuminen alastomuuteen, mutta en ymmärrä miksi julkisilla rannoilla ei esimerkiksi saa uida alasti, se on kuitenkin täysin luonnollista. Tavallaan olen osallistunut tänne protestimielessä, koska minusta yhteiskuntamme toiminta alastomuuden suhteen on aivan älytöntä.

Selässä Karekallio kantoi Sampaksi nimeämäänsä koiraa yhdistääkseen eukonkannon nakujuoksuun.

– Eukonkantokin on niin iso juttu Suomessa, että halusin ottaa senkin elementin tähän mukaan.

Naisten sarjan voittanut Malkam Karekallio ja Samppa-koira, taustalla Old Cover Tornados esiintymässä.

Palkintojenjaon yhteydessä Italiasta tullut osallistuja Luca Gentile mainosti heinäkuussa Helsingissä ajettavaa nakupyöräilyä. Cyclonudista-tapahtumaa järjestävä Gentile pyrki innostamaan juoksijoita osallistumaan pyöräilyyn.

– Me emme juokse, vaan pyöräilemme silloin. Toivon, että jokainen teistä tulisi paikalle silloin.