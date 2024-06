Matkailuinfosta voi lainata nyt myös skuutteja ★

Satamassa kunnan matkailuinfo avautui maanantaina. Matkailuinfo tarjoaa tuttuun tapaan erilaisia vuokrauspalveluja sekä opastusta Padasjoel­la vieraileville turisteille.

Vilho Nuutinen, Veikka Virtanen ja Sini Maaranen palvelevat tänä kesänä matkailuinfossa

Kunnan matkailutoiminnasta vastaava Maria Virtanen kertoo, että tänäkin vuonna matkailuinfossa on uudistuksia:

– Nyt meillä on yksi työntekijä ottamassa veneilijöitä vastaan satamassa, auttamassa heitä kiinnittämään veneitä laituriin ja tarvittaes­sa ohjaamaan matkailuinfon puolelle. Tehtävään kuuluu myös katsoa satama-alueen yleisen kunnon, kuten siisteyden perään kunnan alueilla.

Uutena tarjontana infokontilta löytyy padelvälineiden lainaus. Myyntiin on tullut Padasjoki-huppareita ja -mukeja t-paitojen ja retkilyhtyjen lisäksi. Sahan valojen lipunmyynti alkaa pian­ matkailuinfossa.

Matkailuinfosta voi vuokrata sähköpyöriä ja sähköpotkulautoja. Näitä saa vuokralle henkilöllisyystodistusta vasten, mutta sähköpotkulautaa varten pitää olla yli 18-vuotias.

– Lapsetkin saavat ajaa sähköpotkulaudalla, mutta ajomatkalla pitää olla huoltaja tai muu aikuinen ottamassa vastuun.

Soutuvenettä ja SUP-lautoja saa myös vuokrata matkailuinfosta. SUP-lautoja on tänä vuonna uusittu. Infosta lainataan myös frisbeegolfkiekkoja ja pihapelejä kesäpäivän viettoon. Keväällä avattu padelkenttä on aivan infon läheisyydessä.

Mökki hyvin buukattu

Kesä vaikuttaa lähteneen hyvin käyntiin kunnan matkailun osalta.

– Kalainsaaren mökki on buukattu heinäkuulta muutamaa yksittäistä päivää vaille lähes kokonaan, myös kesäkuussa on hyvin varauksia.

Matkailuinfossa palvelevat tänä kesänä Vilho Nuutinen, Veikka Virtanen ja Sini Maaranen. Padasjoen­ lukioon hakenut Nuutinen on konkarina jo kolmatta kesää matkailuinfolla ja ammattikoulussa sähköalaa toista vuotta opiskeleva Veikka Virtanen aloittaa toisen kesänsä. Uutena työntekijänä aloitti Sini Maaranen, jolla alkaa syksyllä Salpauksessa taideteollisuuden opinnot.