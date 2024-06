Maakeskessä seminaari ja avoimia pihoja ★

Rientolassa järjestetty Rakenna ja remontoi -seminaari pidettiin ulkona pop up-hengessä. Edustettuina olivat Maakesken kyläyhdistys, Padasjoen kunta, sisutussuunnittelija Suvi Siljander, minitaloja tuottava Hawo ja vaunumökkejä tuottava Lapelland.

Minna Martin-Päivä kertoi Maakeski elinvoimaiseksi –hankkeesta ja sen etenemisestä.

– Aloitimme projektin tekemällä kartoitusta Maakesken jo valmiiksi löytyvistä elinvoiman lähteistä. Sen perusteella luonto ja yhteisöllisyys ovat suurimpia voimavaroja tällä kylällä.

Maakesken näkyvyyteen on panostettu teettämällä kylähuppareita ja painamalla omaa lehteä.

– Jatkohanke, johon vasta saimme rahoituksen, keskittyy kylänrannan kehittämiseen. Sen jälkeen kun julkaisimme esitteen minitaloista, niin kyläyhdistyksen kotisivuilla on käyty yli 2 600 kertaa. Eli minitalot ovat selkeästi kiinnostaneet ihmisiä.

Kuntaa oli seminaarissa edustamassa rakennustarkastaja Osmo Knaapi ja hän kertoi rakennusluvista ja muista rakennushankkeissa huomioitavista tekijöistä.

– Aina kun rakennatte tontillenne jotakin, sitä säätelee tontille asetettu yleiskaava ja mahdollinen rakennusjärjestys. Kunnan verkkosivuilta löytyy helposti tontille rakentamiseen liittyvät rajoitteet ja määräykset. Jos epäilyttää, että onko rakennushankkeesi määräysten rajoissa, kannattaa kääntyä minun puoleeni. Arvioin kohteet lähtökohtaisesti turvallisuusasiat edellä.

Knaapin mukaan sanomista saattaa tulla siitä, että naapuriin ollaan rakentamassa jotain, mikä ei omaa silmää miellytä.

– Tämän vuoksi korostan, että vaikka olisi lupa-asiat­ kunnossa, tai olisi vain pieni rakennelma kyseessä, niin käykää kuulemassa naapurin mielipidettä. Kahvikupposen äärellä naapuri voi antaa enemmän ymmärrystä projektillesi.

Sisustus- ja puutarhapuolen asioista oli puhumassa sisustussuunnittelija Suvi Siljander.

– Vaikka olenkin puhumassa täällä sisustuksesta ja puutarhasta, niin omaa alaani on enemmän seinien­ sisällä toimiminen. 10 vuotta olen sisustussuunnittelijan tehtävissä toiminut ja monenlaista kohdetta on tultu nähtyä.

Siljander kertoi, että sisustussuunnittelijan sudenkuoppana ovat sisustusaiheiset TV-ohjelmat.

– Niissä on aina tosi kovat budjetit. Nämä ohjelmat vääristävät ihmisten mielikuvia, jolloin asiakkailla usein on aika kovat toiveet maltilliseen budjettiinsa nähden.

Kahdessa tunnissa käyttövalmiiksi

Hawo-taloja, joita Maakeskeenkin on tulossa, esitteli Tuomas Holappa.

– Rakennamme minitaloja, jotka tuotetaan linjastonomaisesti Limingassa. Talot tehdään sisätiloissa, jonka ne kuljetetaan asiakkaille. Ei kulu kuin 2 tuntia siitä, kun talo on tuotu tontille ja se onkin jo käyttövalmiina. Tontilla pitää olla viemäröinti, perustukset yms. hoidettu etukäteen, jolloin talon voi asentaa.

Minitalojen etuna on se, että siihen voi yhdistää omakotitalossa asumisen ja asunto-osakeyhtiön hyvät puolet.

– Voi viettää omaa elämää rauhassa omassa talossa ilman seinänaapureita, mutta käytössä on yhteinen jäte- ja kiinteistöhuolto. Tuotteemme on oikein kätevä myös AirBnB-käytössä.

Vaunumökkejä ja -saunoja valmistavaa Lapellandia edusti Petri Salmensuu.

– Mökimme liikkuu auton perässä pyörillä asuntovaunun tapaan, mutta asiakkaamme ovat sanoneet, että niistä tulee ihan oikean mökin tunne. Mökkeihin löytyy laaja varustevalikoima: on niin takkaa kuin kerrossänkyä­kin. Myös kunnalliseen viemäriverkostoon integroiminen onnistuu tarvittaessa.

Tuote on lisäksi talvilämmin.

– Ja jos tulee tarve myydä mökki, niin arvo ei ole sidottu tonttiin, kun voi laittaa vain pyörät alle ja vaihtaa paikkaa.

Avoimet puutarhat

Kansallisen Avoimet puutarhat –tapahtuman innoittamana Maakesken kyläyhdistys päätti perustaa oman pop up-tapahtumansa seminaarin jälkeen sunnuntaina. Tapahtumassa kyläläiset olivat järjestäneet pihoillensa mm. kirpputoreja ja kahvioita.

Kaiken kaikkiaan 10 kohdetta oli auki sunnuntaina, joista kaksi oli osallisena Avoimet puutarhat -tapahtumaan.

Sallantiellä Hirviportin pihaa ja puutarhaa esittelivät Anneli Salminen ja Hannu Tiili.

Hirviportti oli yksi sunnuntain kohteista.

Salminen kertoi kasvattaneensa puutarhaa 15 vuotta:

–Kaikki lähti siitä, kun hoidin isääni viimeisinä hetkinään ja aloin kasvattaa hänelle muistopuutarhaa. Muistopuutarhan kyynelkoivu symboloi surua ja kaipausta isää kohtaan. Vuosien saatossa puutarha on laajentunut enemmän ja enemmän. Luonnonmukaisuutta olen halunnut säilyttää sen verran, että kasvit kasvavat tontin rajan myötäisesti metsää vasten.

–ITE tulee puutarhaan siitä, että kaikki on oman oppimisen kautta tehty, eikä ole ketään ulkopuolisia tilattu tekemään mitään. Yhdessä Hannun kanssa olemme kaiken tänne pihalle tehneet.

Hirviportin pihapiirissä kasvaa kukkien lisäksi hyötykasveja. Oman maan perunat menevät hyvin kaupaksi jälkipolville.

Kirppikseltä rahaa harrastuksiin

Mukulintien varrella innokkaat nuoret kirpputorin pitäjät olivat heiluttamassa potentiaalisille asiak­kaille Ala-Teppisellä.

Helmi Säävuori, sekä Helli ja Sulo Walker pitivät kirpputoria, jotta voisivat kustantaa urheiluharrastuksiansa. Lapset kertoivat harrastavansa mm. jalkapalloa, koripalloa, partiota ja break dancea.

Helmi Säävuori sekä Helli ja Sulo Walker pitivät kirpputoria.

2. luokan syksyllä aloittava Helmi kertoo tarvitsevansa ainakin uudet jalkapallokengät.

– Olemme tehneet itse mainoskyltin, apua olemme saaneet leipomisessa ja kahvin keittämisessä.