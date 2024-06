Akryylimaalauksia Sepänmäellä ★

Toritun Sepänmäellä on tänä kesänä esillä Pirkka Pölläsen akryylimaalauksia. Juhannusaattona pidettävissä näyttelyn avajaisissa taiteilija soittaa selloa.

Sellon soiton Pöllänen on aloittanut 7-vuotiaana ja opiskellut sellon soitto konservatoriossa. Koulutukseltaan Pöllänen on muusikko (AMK) ja hän on opiskellut myös musiikkitiedettä korkeakoulussa.

Pöllänen kertoo, että maalannut hän on 21-vuotiaasta, vuodesta 1996 lähtien.

– Minulla on ollut aikaisemminkin näyttelyjä, mutta ei täällä Sepänmäellä.

Pirkka Pölläsen taidetta on esillä heinäkuun ajan Toritun Sepänmäellä.

Lahdessa asuva Pöllänen viettää paljon aikaa vanhempiensa kesämökillä Toritulla.

Museonhoitaja Juha Pastila kertookin, että vuosittain on pyritty löytämään paikallinen taiteilija näytteilleasettajaksi.

– Tai ainakin sellainen, jolla on jotain sidoksia Padasjokeen. Parisataa ihmistä käy vuosittain tutustumassa Sepänmäkeen ja siellä kulloinkin esillä olevaan kesänäyttelyyn, toteaa Pastila.

Uusi taulu on jatkoa edelliselle

Musikaalisesti lahjakkaan Pölläsen ykkösjuttu on kuitenkin maalaaminen.

– Maalaan akryyliväreillä vähän kaikenlaista; kukkia, koiria ja maisemia. Aiheet toistuvat, sillä on vaikea keksiä enää mitään uutta.

Taiteilija työskentelee siten, että maalaa teoksen yksi kerrallaan loppuun, ennen kuin aloittaa uuden.

– Uusi työ sitten ikään kuin syntyy edellisestä, on jatkoa edelliselle. Tauluja syntyy vähän liikaakin, noin 2-4 kuukaudessa, tämä kun ei ole ilmaista puuhaa. Aloitin maalaamisen öljyväreillä, mutta akryyli on kaikista kätevin.

Sepänmäellä esillä ja myynnissä on pääosin vaaleita kesäisiä maalauk­sia. Kyläsepän museopihapiiri on avoinna heinäkuun sunnuntait klo 11–14 ja sopimuksen mukaan.