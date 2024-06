Yläkoululaisetkin pääsivät kesälomalle ★

Pappilanmäellä oli lauantaina 1.6. kesäinen tunnelma, kun koululaiset pääsivät kesäloman viettoon. Yläkoulun kevätjuhlaohjelmistossa oli tuttuun tapaan puheita, lauluesityksiä, yhteislaulua, stipendien jakamista ja tietysti suvivirsi.

Rehtori Pirjo Ala-Hemmilä puhui sinnikkyydestä ja itsensä kehittämisestä..

– Tämän kuluneen vuoden aikana on huomattu, että tarkennuksia tarvitaan siihen, miten keskitymme tunneilla oppimiseen ja välitunneilla muihin ihmisiin. Meillä monilla sinnikkyys on lyhytaikaista. Miten kukin meistä arvioisi omaa lukuvuottaan sinnikkyyden suhteen? Olisiko meillä mukavampia välitunteja, jos vielä useammat malttaisivat jättää kännykän pois koko päivän ajaksi ja päättäisivät keskittyä muihin ihmisiin. Sinnikkyyttä voi mitata ajassa, jonka viettää ilman kännykkää, sillä siitä on kehitetty tarkoituksella huomiomme hakeva ja otteessaan pitävä viihde- ja työväline.

Ala-Hemmilä korostaa kuitenkin, että sinnikkyystaidon harjoittelu ei ole käynnissä vain Padasjoen kouluissa, vaan samaa pohdintaa tehdään laajalti.

Kahdeksasluokkalaiset todistuksineen.

Yhdeksäsluokkalaiset muistelivat puheessaan lämmöllä koko yhteisen peruskoulun taipaleellaan kertyneitä parhaita hetkiään. Korona-ajan etäopetus vaikutti silloisten viidesluokkalaisten opiskeluun vaihtelevasti.

– Vitosluokan keväällä siirryimme etäopetukseen, jonka takia monella numerot tippuivat ja joillakin nousivat. Korona-aika oli koulussa masentavaa ja uuvuttavaa.

Yhdeksäsluokkalaiset kukitettuna. Joillakin opinahjo vaihtuu, toiset taas jatkavat opintojaan kotikunnan lukiossa.

Pappilanmäeltä pääsi 66 oppilasta (joista yhdeksäsluokkalaisia 22) viettämään lomaa, kunnes seuraava lukuvuosi alkaa 8. päivä elokuuta.