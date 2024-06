Torstaina kesäkuun 6. päivänä 1974 ★

Uusia ylioppilaita 26: Jouni Enqvist, Anita Havas, Aune Helvilä, Ari Hemmilä, Liisa Holm, Leena Häkkä, Ari Korhonen, Tuula Korkeela, Anne Korpela, Markku Korpela, Asko Laine, Kari Lehtimäki, Tiina Malinen, Taisto Murremäki, Anelma Nieminen, Marja-Liisa Nurminen, Maija Pätynen, Maija-Liisa Rantanen, Elisa Sahuri, Matti Salmela, Osmo Seppälä, Marja Soutsalmi, Tuula Syrjänen, Terttu Särkiö, Juhani Tevajärvi, Eero Vaalivuo.

Kunnanhallituksen uutisia. Posti- ja lennätinlaitokselle esitetään myytäväksi Taulun teollisuusalueelta 8500 neliön tontti. Tontille aiotaan rakentaa 1000 neliön teräshalli varastoksi.



Kesän tultua on Valtion palo-opisto jo muutaman vuoden ajan muuttanut toimintansa Nyystölän Tarusjärvelle, missä on palokuntien harjoitusalue. Tänä vuonna muutto tapahtui 3.6. Ensimmäiselle kulontorjunnan kurssille oli tullut 33 palopäällikköä. Kunnanjohtaja Teuvo Komulainen epäili, että Padasjoella lienee Suomen maalaiskuntien ennätys paloautojen määrässä, onhan niitä VPK:lla peräti seitsemän kappaletta. Parhaillaan on valmisteilla radiopuhelinjärjestelmä.