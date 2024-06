Presidentiltä kirje toisen luokan oppilaille★

Kullasvuoren koulun kakkosluokkalaiset saivat kirjeen arvovaltaiselta henkilöltä viimeisinä koulupäivinä. Kirjekuoressa ja -paperissa oli komea kullanvärinen Suomen leijona­vaakuna ja kuoressa luki: Tasavallan presidentiltä.

Toisen luokan oppilaat kirjoittivat opettajansa Raija Merosen johdolla tuoreelle tasavallan presidentille Alexander Stubbille ja rouva Suzanne Innes-Stubbille alkukeväästä kirjeen, jossa kyselivät presidentiltä monenlaisia kysymyksiä. He myös piirsivät kirjeisiin Suomen lippuja, kukkakimppuja ja ilotulitusraketteja.

Raija-ope kertoi kirjeen soveltuneen hyvin toisen luokan kirjoitusharjoituksiin, kun presidenttiparin nimissäkin on suomalaisille hankalia b- ja d-kirjaimia. Meronen itse toivotti saatekirjeessään presidenttiparin tervetulleeksi vierailulle Padasjoelle, jossa kunnanjohtajana on presidentille ministeriajoilta tuttu mies, Juha Rehula.

Kakkosluokkalaiset ja presidenttien kirjeet, jotka ovat kehystettyinä luokkahuoneen seinällä.

Tasavallan presidentin vastauskirjeessä luki seuraavasti:

”Hei Kullasvuoren kouluun 2.-luokkalaiset! Lämmin kiitos hienoista kirjeistänne ja lähettämistänne onnitteluista. Teillä olikin minulle aika paljon kysymyksiä, joten koitan vastata niihin parhaani mukaan. Kysyitte, millaista on olla presidentti. Presidenttinä olo on suuri kunniatehtävä, mutta myös hyvin vaativa ja kiireinen. Minusta on tärkeä tehdä töitä sen eteen, että Suomi on kaikille hyvä ja turvallinen paikka elää. Lempiruokani on lohikeitto ja ruisleipä ja lempivärini on sininen. Lempieläimeni on kissa, siellä perheeseemme kuuluu Milo-niminen kissa. Kiitos myös kutsusta vierailla koulullanne. Olisi varmasti mukavaa vierailla Kullasvuoren koulussa, mutta valitettavasti aikatauluni on kovin kiireinen, eikä vierailua taida olla ainakaan ihan lähiaikoina mahdollista järjestää. Toivotan teille kaikille kivaa loppukevättä. Parhain terveisin Alexander Stubb, tasavallan presidentti.”

Kirje presidentille -perinne alkoi jo vuonna 1995, jolloin Raija-ope työskenteli Auttoisten koululla ja presidenttinä oli Martti Ahtisaari. Kirjeet ovat lähteneet aikanaan myös Tarja Haloselle ja Sauli Niinistölle. Kaikki presidentit ovat vastanneet.