TuoreTorilla kesän ensisatoa jo myynnissä ★

Ensimmäinen marjasato valmistui jo toukokuun puolivälissä. TuoreTori avasi tilamyymälänsä lauantaina 18.5. upeassa kesäsäässä.

– Mansikat meni kaikki heti, kertoi emäntä Alexandra Anttila.

TuoreTorilla kauppa käy, tiskin takana Alexandra Anttila ja Beda-tytär.

– Tälle vuodelle on tulossa mansikkaa aiempaa enemmän. Mansikoita on istutettu kasvihuoneisiin kevään aikana neljässä erässä porrastetusti niin, että satokausi on mahdollisimman pitkä ja tasainen.

Myytävää oli muutakin, kasvihuonevihanneksia, leipiä, leivonnaisia ja jäätelöä.

Isäntä Pasi Ahola ja kurkkua kasvihuoneessa.

Vesijaon kasvihuoneissa kasvaa myös vadelmaa ja karhunvatukkaa. Avomaalla perunat ovat jo hyvällä taimella, vaikka yllättävän ankara takatalvi iskikin.

– 11 astetta oli pahimmillaan pakkasta, puistelee päätään Pasi Ahola.

– En kyllä toista tämmöistä kevättä muista. Ensimmäistä kertaa käytettiin perunoissa tuplaharsoa minun aikanani. Viime päivinä on sitten ollut jo liiankin kuumaa ja kuivuus uhkaa perunanalkuja.

Työntekijöitä on saatu riittävä määrä ja kaikki ovat olleet töissä aiemminkin. Osa ukrainalaisista on jo tullut ja osa tulee heinäkuussa. TuoreTori avaa myyntipisteensä jälleen Luopioisten ja Padasjoen torilla. Torikahvila avataan 14.6. Viimekesäiseen tapaan torikahvilasta saa TuoreTorin tuotteita ja Sarkasten tilan jäätelöä.

– Suoramyynti on meille tärkeä, maatalouspuolen liikevaihdosta noin puolet muodostuu suoramyynnistä.

Minigolfia ja suppailua

Ihmiset poikkeavat TuoreTorilla ostoksilla ja jos sää suosii, niin terassilla viihdytään pitkäänkin. Vieressä on minigolfrata ja Vesijako–järvi, jossa voi käydä uimassa ja suppailemassa.

– Ihanaa, että ihmiset viitsii ajaa kirkonkylän keskustastakin meille kahville.

Kesäisin järjestetään välillä pizzabuffia ja heinäkuun perjantait pelataan bingoa.

Toukotyöt jatkuvat, talviperunan kylvö on vuorossa ensi viikolla. TuoreTori on avoinna toukokuussa lauantaisin, kesäkuussa viikonloppuisin ja viikkoa ennen juhannusta alkaa päivittäinen aukiolo. Syyskuun perunamarkkinoilta voi viimeistään täydentää talvivarastojaan.

Yhdessä kasvihuoneista on meneillään isännän mansikankasvatuskokeilu. Taimia on laitettu kasvamaan kuuteen kerrokseen niin, että tila on hyödynnetty maksimaalisesti.

– Mansikkaa kasvaa tässä viisi kertaa enemmän samalla pinta-alalla.

Suuri osa tilan mansikoista kasvaa kuitenkin edelleen avomaalla. Kasvihuoneen kuumuudessa turpeessa kasvavat marjat saavat kolmen tunnin välein annoksen järvivettä, johon tietokone on sekoittanut sopivassa määrin ravinteita. Eri kasveille on omat reseptinsä.