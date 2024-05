Saappaanheittoa sahalla

Kirkonkylän kyläyhdistys on mukana Padasjoki liikkeellä –lauan­taissa 25.5. Mainiemen sahalla. Perinteiset lajit hirrensyöksy ja saappaanheitto ovat taas ohjelmassa.

Avoimet kylät –lauantaina 8.6. on viimevuotiseen tapaan kaikille avoimet myyjäiset sahalla. Myyntipaikat ovat maksuttomia: sisätilan pöytäpaikat pitää varata etukäteen, ulkona voi ilman varausta myydä peräkontista.

Heti myyjäisten perään voi lähteä jaloittelemaan asiantuntevassa seurassa, kun Ekin kyläkävely lähtee Laivarannasta kulttuurikierrokselle Saksalan kujalle ja keskustan kautta takaisin kohti satamaa. Iltapäivällä on vielä opastettu kävelyretki Kullasvuoren luontopolulla, sen lähtöpaikka on Kullasvuorenkujan alkupäässä. Kyläyhdistyksen toimintaan voi tutustua myös Kaunismäessä, jossa on Avoimet kylät –iltana rantasauna lämpimänä.

Yhdistyksen edustus noudattaa kunnan kutsua ja osallistuu Sahtimarkkinoille. Kirkonkylän kyläkirkko pidetään 11.8. Mainiemen sahalla.

Kevätkokouksessa 7.5. Kaunismäen kodalla keskusteltiin myös omasta kylätuotteesta. Sellaista ei kirkonkylällä ole ollut sen koommin, kun Vuoden kylä –valinnan jälkeen painatettiin T-paitoja. Nyt suunniteltiin ostoskassien painattamista markkinoille ja Kesätorille, jossa kyläpäällikkö Tiina Aarto toimii kesäperjantaisin tori­­emäntänä. Häneltä voi myös varata Kaunismäen kotaa ja saunaa.

Rantasaunalla on taas lenkkisaunamahdollisuus keskiviikkoiltaisin.