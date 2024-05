Hiihtokausi päätökseen ★

Hiihtokausi laitettiin pakettiin kauden päättäjäisissä Kotiseututalolla lähes helteisessä säässä. Taakse jäänyt kausi oli harvinaisen pitkä, puoli vuotta.

– Jo kolmas hyvä talvi peräkkäin, laskeskelee Marju Salomaa.

Melkein kaikki reilut 20 palkinnonsaajaa olivat tiistai-illan päättäjäisissä Kotiseututalolla noutamassa pokaaliaan.

Eri osallistujia kuusissa sarjahiihdoissa oli kaikkiaan 26. Pokaalin saivat kaksiin sarjakisoihin osallistuneet ja Padasjoen Yrityksen mestaruuskisoihin osallistuneet.

– Toukokuun aikana juostaan vielä Cooper ja toinen testi on sitten syksyllä, suunnitteli hiihtojaoston puheenjohtaja Marjo Kontra.

Luka Wallenius kiersi kilpailuissa kauempanakin. Kautta hän kuvaa hyväksi.

– Välillä meni hyvin ja välillä ei ihan niin hyvin, mutta ihan ok kausi. Alkukaudesta ei oikein vielä kulkenut.

Nyystöläläinen aikoo kesällä rullahiihtää ja osallistua oman paikkakunnan yleisurheilukisoihin. Kesäohjelmassa on myös metsätöitä, enduroa ja frisbeegolfia. Uutena kilpalajina on cross country, jossa Wallenius on keväällä ehtinyt startata kahdesti.

Sarjakisat: P2 Veikko Ojala, T4 Aino Ojala, P4 Onni Suntela, T6 Beda Ahola, P6 Urho Ojala, T8 Elsa Lahtinen, P8 1) Olli Jaakkola, 2) Sahand Hassan, 3) Valtteri Suntela, 4) Benjamin Mäkinen, 5) Lauri Mikkonen, T10 Elsi Ahola, P10 1) Kasperi Suntela, 2) Aleksi Latva, T14 Crista Mäkinen, P14 Leo Mäkinen, 2) Lenni Wallenius, P16 Luka Wallenius, N Cesilia Wallenius, M20 Niko Kallioinen, M60 Jari Nieminen. PadY:n mestaruuskisoissa edellämainittujen lisäksi P4-sarjassa Eino Mikkonen.

Mira Riihelälle luovutettiin stipendi hiihtokoulujen vetämisestä.