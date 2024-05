Kalasatama remontissa ★

Laivarannassa sijaitsevaa kalasatamaa remontoidaan parhaillaan. Remontti on ajoitettu keväälle niin, ettei kalantuotanto kärsi.

Kalasataman kunnostustyöt alkoivat sisäpuolen maalauksella ja valaistuksen uusimisella energiapiheiksi ledeiksi: valaisimet olivat alkuperäisiä vuodelta 1996.

– Olihan se jo korkea aika tehdä remonttia. Tässä melkein kolmessa vuosikymmenessä on tehty yksi muutostyö, kun kylmiötilat uusittiin kymmenisen vuotta sitten, muistelee kalastaja Veli Heinonen.

Veli Heinonen kalasataman laiturilla. Päijänteen vesi on nyt melkein puoli metriä tavanomaista korkeammalla ja nousee vielä.

Tuotantotiloihin saatiin ajanmukainen ja hygieeninen akryylibetonilattia viikko sitten. Kunnan työohjelmassa on vielä tänä keväänä vesikaton uusiminen, ulkopintojen maalausta sekä kupruilevan piha-asfaltin ja kalastuslaiturien puuosien uusimista.

– Aurinkopaneelitkin ovat harkinnassa. Moni asia riippuu vielä siitä, saadaanko remonttiin tukirahaa vai ei, toteaa tekninen johtaja Jouni Turunen.

Kausalan Pinnoitteen miehet kävivät laittamassa viime torstaina uuden, helppohoitoisen ja kestävän lattian kalasataman tuotantotiloihin.

Kalasatama on kunnan omistuksessa. Sitä hallinnoi Padaskala Oy, jossa on paikallisia kalastuksen harjoittajia toistakymmentä. Osakkaista aktiivisin on Järvikala Heinonen Oy. Kunhan vedet lämpenevät, Veli ja poikansa Jukka Heinonen lähtevät jälleen Päijänteelle troolaamaan muikkua. Kalasataman tiloissa muikut valkataan ja perataan.

– Perkauskoneesta tulee paistovalmis tuote. Sillä tehdään myös mädin­erotusta syksyllä.

Padasjokelaista muikkua viedään Lahden talousalueen­ ruokakauppoihin.