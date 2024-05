Diabeteksen riskit pääsi testaamaan apteekissa

Päijät-Soten henkilökuntaa oli 2.5. Padasjoen­ apteekissa tekemässä diabeteksen riskitestiä halukkaille. Testilomakkeita on jatkossa saatavilla apteekissa ja terveysasemalla.

Vasemmalla hyte-hoitaja Paula Ahonen, keskellä apteekkari Susanna Palojoki.

Riskitestin avulla voi arvioi­da riskiään sairastua kakkostyypin diabetekseen seuraavan kymmenen vuoden aikana. Testi löytyy sähköisenä THL:n ja Diabetesliiton nettisivuilta.

Padasjoen apteekki on yksi Päijät-Soten yhteistyöapteekeista ja testejä tekee jatkossa apteekin henkilöstö. Hyte-hoitaja Paula Ahonen on syyskuusta asti ollut joka toinen viikko neuvomassa padasjokelaisia hyville elintavoille. Sairastumisriskissä oleville voidaan perustaa myös oma tukiryhmä.

– Moni jo sairastaa tietämättään diabetesta. Oireita ei välttämättä huomaa, kun ne kehittyvät pikkuhiljaa, toteaa Ahonen.

– Huolestuttavinta on se, että nuoria sairastuu koko ajan enemmän. Kansainvälisestikin vertailtuna tilanne on Suomen kannalta huono, edellämme diabetessairastuvuudessa on vain Iso-Britannia.

Ahonen neuvoo myös terveysasemalla.

Diabetekseen sairastumisen riskiä nostaa ikä, perimä, ylipaino ja liikkumattomuus. Runsas kasvisten ja marjojen syönti vähentää riskiä. Testissä kysytään painoindeksiä ja vyötärönympärystä, joka naisilla pitäisi olla alle 80 ja miehillä alle 94 cm.