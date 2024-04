Maakeskeen suunnitteilla kuusi pientaloa ★

Maakeski elinvoimaiseksi -projekti jatkuu vielä tämän vuoden loppuun ja uuteen hankkeeseen, joka kohdistuu kylän rantaan ja kylätalo Rientolaan, odotellaan rahoituspäätöstä. Elinvoimaisuusprojektiin liittyen kylällä on meneillään hanke, jolla saataisiin Häntämäentien varteen, Ilolantien ja Piilostentien väliin kuusi pientaloa.

Tarkoituksena olisi saada kunta sijoittamaan apporttiomaisuutena tontit perustettavalle asunto-osakeyhtiölle, jotta uusia asukkaita saataisiin paikkakunnalle. Ajatuksena on markkinoida ja myydä etukäteen kaikki kuusi 38,5-neliöistä pientaloa ja alkaa vasta sitten rakentamaan asumuksia. Talot tuotaisiin valmiina paikan päälle. Lähellä on valmiina vesi-, viemäri- ja valokuituliittymät.

Mika ja Maarja Ojalan perheeseen syntyi viime vuonna Toivo-vauva, Mikan edessä isoveli Martti. Ari-Pekka Paarvion ja Lotta Liehusen perhe kasvoi kaksostytöillä, isän sylissä Minttu ja äidin sylissä Lilja. Nelikon täydentää Edihte ja Heikki Pöyryn Juhani-poika.

Kevätkokouksessa jaettiin vauvaraha kolmelle perheelle. Palkittavia perheitä oli kolme, mutta vauvoja neljä, sillä yhteen syntyi kaksostytöt. Kyläyhdistyksen puheenjohtaja Marjatta Ojala kertoi, että viime vuonna Padasjoel­la syntyi 12 lasta, joista neljä Maakeskeen.

Maakesken kylän toimintavuosi alkoi vauhdikkaasti, sillä tammikuun Matkamessuilla oli jaossa ihka ensimmäinen Maakeski-lehti. Tänä vuonna on jo pidetty Koko perheen laskiaistapahtuma sekä Pelasta ja pelastu -koulutus, joka liittyi Rientolaan hankitun defibrillaattorin käytön opastamiseen. Kesäkauden avajaiset pidetään 8.6. kylätalolla. Kyläkävelylle lähdetään Leo Suomaan opastuksella samana päivänä klo 9 Maakesken raitin ja Vakkilantien risteyksestä. Kesäkuun toisena viikonloppuna järjestettävään Avoimet Puutarhat -tapahtumaan Maakeski osallistuu esittelemällä kyläläisten puutarhoja. Koko perheen juhannusaattoa vietetään kylän uimarannalla. 19. heinäkuuta on vuorossa mato-ongintakilpailut ja musiikkia. Elokuussa vietetään Rientolan 100-vuotisjuhlaa vanhojen valokuvien ja tarinoiden muodossa. Marraskuussa pidetään kahvikonsertti sekä vuosiko­kous ja esitellään elinvoimaprojektin loppuselvitys. Joulukuussa kyläläiset kokoontuvat joulupuurolle ja myyjäisiin Rientolaan.

Uusi projekti tulossa

Viime vuoden aikana aloitettiin uuden hankkeen valmistelu, jonka tarkoituksena on laajentaa Rientolan käyttöä sekä saada aikaan kylälle avantouintipaikka. Rientolaan rakennetaan etätyöpisteitä sekä valmiudet elokuvien esittämiselle.

Kylätalolle etsitään myös emäntää tai isäntää, joka pitäisi rakennuksesta huolta, ja kesällä ja muulloinkin tapahtumien aikaan Rientolassa kahvila-ravintolaa. Kylän saunan yhteyteen Päijänteen rantaan on aikeita toteuttaa avantouintipaikka. Avannon auki pitäminen edellyttää sähköä ja sähköliittymän aikaansaamiseksi on neuvoteltu Yhteiset maa-alueet -yhteisön kanssa vuokrasopimus saunan käytöstä talviaikana. Varsinainen toteutus tapahtuu, kun rahoituspäätös on saatu. Rientolaan on myös tarkoitus käynnistää lasten päiväkerhotoimintaa ja vähän isommille lapsille kerhotoimintaa.

Liikuntaa, musiikkia ja yhdessäoloa

Maakeski elinvoimaiseksi -leaderhanke käynnistettiin seminaarilla toukokuussa 2023. Projekti oli näyttävästi esillä Avoimet kylät-tapahtumassa, Sahtimarkkinoilla, kylän eri tiehoitokuntien kokouk­sissa ja kylän kehittämisseminaarissa elokuussa, jonka teemana oli vapaa-ajan asunnon muuttaminen ympärivuotiseen käyttöön ja tonttireser­vien hyödyntäminen.

Maakesken kylä ry osallistui myös uutuustapahtuma Kekriin Mainiemen sahalla syksyllä yhdessä viiden muun kylien kanssa sekä järjesti Oodi-vapaudelle konsertin Ukrainan hyväksi.

Syys- ja kevätkautena on Rientolassa ollut sunnuntaisin tuolijumppa ja tanssiliikuntaa. Kumpaankin harrastusryhmään on aktiivisesti osallistunut kymmenkunta henkeä.

Kesällä toteutettiin kunkin kuukauden maanantai-iltana liikuntatapahtuma eri teemoilla. Kesäkuussa teemana oli tanssipaja, heinäkuussa vesijumppaa ja kanoottiopastusta sekä elokuussa luontoretki, kehonhuoltoa ja ravintotietoutta.

Syyskokouksessa maakeskeläiset pääsivät vaikuttamaan kunnan strategiatyöhön kunnanjohtajan kyläkierroksella.