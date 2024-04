Kyläpojille voitto salibandyturnauksesta ★

Heinolalaisista ja mäntyharjulaisista koostuva Kyläpojat osallistui ensimmäistä kertaa Padasjoen Yrityksen järjestämään turnaukseen ja nappasi saman tien kiertopalkintopokaalin kuuden padasjokelais- ja kahden kuhmoislaisjoukkueen nenän edestä.

Voittajajoukkue koostui 15–19-vuotiaista 1. divisioonan salibandypelaajista, jotka olivat juuri päättäneet kautensa pääsarjassa voitokkaasti.

Kilpatasolla pelaava Kyläpojat ei ollut ainoa nuori joukkue, Kukkorallissa pelasi sählyä harrastavia padasjokelaispoikia. Turnauksen vanhimmat pelaajat olivat yli 60-vuotiaita.

Kyläpojat hävisi alkusarjassa yhden ottelun ja pelasi yhden tasapelin. Mestarien voittokulku meinasi tyssätä jo alkuunsa, sillä pisteiden mentyä tasan maaliero ratkaisi Kyläpoikien pääsyn jatkoon. Pudotuspeleissä sillä oli tiukka ja tasainen ottelu Wanhaa Pankkia vastaan ja tasaväkinen oli myös Katupoikien ja Toritun taistelu jatkosta.

Padasjokelainen Katupojat päihitti heinolalaisjoukkueen ensin selvin luvuin 5–2, mutta toinen kohtaaminen finaalissa päättyi Kyläpoikien voittoon 10–3. Katupoikien katkeamiseen vaikutti se, että sillä oli finaalissa enää yksi vaihtomies, kun puolustajista yksi oli jäänyt pois rivistä ja yksi hyökkääjäkin joutui jättäytymään sivuun jalkavaivan vuoksi.

Paikallisista sählynharrastajista koottu Katupojat sai menestyksekkään vahvistuksen Roope Heikkilästä, joka sijoittui toiseksi Suomi-kilpasarjan maalipörssissä.

Casper Ahosen kokoamassa hopeajoukkueessa pelasivat lisäksi Joona Suppula, Ilkka Salonen, Joni Vehkamäki, Tino Heinonen, Lari Lepistö, Jussi Salonen ja Jarmo Lahtinen (maalivahti). Suomi-sarjaa pelaava Roope Heikkilä saapui Hämeenlinnasta vahvistukseksi eikä turhaan, hän oli koko turnauksen tehokkain maalintekijä kymmenellä maalillaan.

Äiti Padasjoelta kotoisin

Kyläpoikien kapteeni Lauri Lahnalahti kertoi voiton salaisuutena olleen mahtavan maalivahtipelin. Vaikutusta oli myös viimeisessä välieräottelussa sattuneen Vili Huvisen loukkaantumisesta seuranneella muutoksella vahvuuteen, kun joukkueen valmentaja Oskari Lahnalahti siirrettiin katsomon puolelta kentälle. Joukkueen tavoitteena on tulla uusimaan mestaruus seuraavana vuonna muutamien täsmävahvistusten kera.

– Kotiin tulee Padasjoen Sanomat, äiti on Padasjoel­ta kotoisin, kertoi Lahnalahti joukkueen päätymisestä turnaukseen.

Lahnalahden Satu-äiti on Portaanperän mansikkatilalta kotoisin. 18-vuotias heinolalainen on voittanut koko P19–ykkösdivisioonan puolustajien pistepörssin. Pelivuosia on takana jo 12.

Pronssiottelu Toritun ja Wanhan Pankin välillä päättyi tasalukemiin 3–3. Heti sen perään pelatulla jatkoajalla Markus ”Mallu” Hietala sai ratkaisijan viitan harteilleen lauottuaan voittomaalin.

Tuomari kommentoi turnauksen olleen aiempiin vuosiin verrattuna pelillisesti siistimpää. Lisäksi nuoria pelaajia ja nuorten joukkueita oli nyt aiem­paa enemmän.