Huovarin siltaprojekti etenee ★

Huovarin siltaremontin suunnitelmat on hyväksytty, mutta rahoituksen toteutuminen on vielä auki. ELY-keskuksen asiantuntijat kävivät perjantaina katsomassa 60-luvun loppupuoliskolla rakennettua puusiltaa, joka on tarkoitus korvata uudella, huoltovarmalla teräsputkisillalla.

Hirtniementien tiekunnan osakkaat Virpi Kallioinen ja Piia Perälä olivat mukana ELY:n katselmuksessa.

– Luvat on kunnossa, nyt odotetaan ELY:n päätöstä, saadaanko rahaa tälle vai ensi vuodelle. Sitten pääsisimme etenemään rakennustöiden kilpailutuksen kanssa. Hankkeita on kuulemma paljon ja rahaa vähän, sanoo Virpi Kallioinen.

– Sillan kansi on uusittu ainakin yhden kerran ja reilu 10 vuotta sitten tehdyssä kuntoarviossa todettiin, että silta tulee käyttöikänsä päähän kymmenen vuoden kuluttua.

Hirtniementien hoitokunta ryhtyi suunnittelemaan sillan uusimista jo muutama vuosi sitten. Hankkeen kustannusarvio on 170 000 euroa, josta tiekunta voi saada 85 % avustusta.

Tieosakkaita on 168. Sillan käyttäjäkuntaa ovat etenkin Huovarin saaren mökkiläiset: mökkejä on yli 40, lisäksi viitisen kappaletta metsätiloja. Saaren metsäpinta-ala on viitisenkymmentä hehtaaria.

– Saaressa tehdään hakkuita tai metsänhoitotöitä lähes vuosittain, joten silta on tärkeä myös saaren metsänomistajille, tietää hoitokunnan jäsen Piia Perälä.

Sillanvaihto ajoittuu syksyyn

Sillan käyttäjiin lukeutuvat myös ne lähisaarten mökkiläiset, joilla on venepaikka Huovarissa. Myös seurakunnalla ja kunnalla on maata Huovarissa, vierekkäisillä alueilla on yhteinen venevalkama.

Kallioinen muistaa, miten ennen vanhaan mantereelta johti Huovariin kapea kapulasilta. Ennen puusiltaa saareen kuljettiin veneellä. Huovarin silta sijaitsee Hirtniementien päässä runsaan kuuden kilometrin etäisyydellä Nyystölän Harilantiestä.

Itse sillanvaihto sujuu nopeasti. Työ ajoittuu vesilupasyistä syksyyn, joten kesäkauden vilkkaimpaan liikenteeseen ei ole odotettavissa katkoa.