Onko peruskuntalaiset unohdettu? ★

Sanaista arkkua on hyvä välillä avata, kun siltä tuntuu. Joku outo ristiriita tässä pikkukunnassamme edelleen vallitsee. Hetken tuntui niin auvoiselta ja ihanalta, pyhä rauha laskeutui kaiken päälle, kun raastavista riidoista päästiin. Omaa lehteäkään ei tarvinnut avata syke tapissa, että ’mitähän taas’!

Uusia miettimisen aiheita nousee edelleen, kun ihmetyttää, mikä meidän päättäjiä kaiken aikaa vetää tuonne veden ääreen ja tasapainoa ei vain löydy sen toisen puolen hoitamiseen. Kysymyksessähän on koko kunta eikä vain satama. Onhan siellä puhdasta, avaraa Päijännettä, pian taas leppeitä kesätuulia, hiekkarantoja ja upeita maisemia yllin kyllin. Suunnitelmaa toisensa perään laaditaan oikein urakalla koko kesäkaudeksi, mutta jälleen keskusta seisoo lähes tyhjillään muutamaa toripäivää lukuunottamatta.

Tässä tohinassa on nyt unohdettu peruskuntalainen, joka ei ole turisti, satunnainen ohikulkija, veneilijä tai muu vierailija. Peruskuntalainen asuu ja elää kaikkine perustarpeineen kokoaikaisesti täällä, myös ne kesäkuukausien jälkeen tulevat pitkät ja pimeät syys- ja talvikuukaudet.

Suuret määrät kunnan rahaa on laitettu Päijänteen satama-alueelle ja lisää laitetaan. Se alue on lähes tyhjillään yli puolet vuodesta. Kun samaan aikaan myös keskusta seisoo autiona ja pimeänä, tulee mieleen hylätty ja lopetettu kunta.

Iso haloo on noussut myös toisen marketin lopettamisesta lähiaikoina. Kysymys kuuluu: mihin on kadonnut se valtava kesäasukkaiden joukko, joista ennen riitti asiakaskuntaa kylän marketteihin ja muihin kauppoihin? Helppo vastata, kun täällä ei ole mitään tarjottavaa. Vähän matkaa täältä etelään ja pohjoiseen ajettaessa tulee kaksi toimivaa kuntaa, joista molemmista saa lähes kaiken tarvittavan ja näinhän me kuntalaiset olemme jo kauan toimineetkin.

Matkat eivät ole pitkiä. Samalla päästään todelliseen puutteeseen tällä hetkellä, nimittäin pankkiautomaattiin!! Se lienee Suomessa lähes kaikissa kunnissa. Ei kehtaa enää tunnustaa. Kaupan kassa ei voi olla pankki tai pankkiautomaatti, jos joku on niin kuvitellut. Miksi asiaan­ ei ole täällä kukaan voinut vaikuttaa?

Yksi vahvuutemme on edelleen luonto, järvet, viihtyisyys, rauha. Ne on nostettu nyt erityisesti turistien ja veneilijöiden houkuttimiksi. Peruskuntalainen tahtoo puolestaan, että palvelut toimivat ympäri vuoden ja kaikki elämiseen tarvittava olisi saatavissa omasta kunnasta.

Me asukkaat emme palloile päivät pitkät satamassa syömässä, kahvittelemassa ja oleskelemassa. Alue on meille käyntikohde silloin tällöin ja Kullasvuorikin jo vähemmän, koska se ei ole enää alkuperäinen luontokohde kaikkine virityksineen. Satama elättää työntekijänsä vain kesäkuukaudet, eikä siihen jatkossakaan voi tulla muutosta, sillä talviaika on pitkä rupeama pitää satamaa auki tässä kunnassa.

Kesää odotellessa