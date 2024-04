MTK Padasjoki onnitteli sukupolvenvaihdoksen tehneitä ★

MTK Padasjoki piti kevätkokouksensa ennen pääsiäistä Modetissa. Tilien hyväksymisen lisäksi Outi Kyöstilä MTK Hämeestä piti puheenvuoron ajankohtaisista asioista. Myös sukupolvenvaihdoksen tehneitä muistettiin.

Syyskokouksessa valittu hallitus on järjestäytynyt ja yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Juha Lahtinen, varapuheenjohtajana Marko Pastila ja sihteerinä Janne Luukko.

MTK Padasjoen kevätohjelmaan kuuluu perinteinen retki Viron maaseutumessuille 18.–20.4. Reissuun lähtee 20 henkilöä. Koululaisia vierailee kevään aikana Padasjoen ainoalla maitotilalla, Aholan tilalla Porasassa.

Kesäteatteriesitys jäsenille on kesän ohjelmassa sekä osallistuminen Sahtimarkkinoille. Avoimet maatilat -päivään osallistuu tiloja myös Padasjoelta. Lisäksi varhaiskasvatuksen kanssa on suunnitteilla yhteinen projekti.

MTK Hämeen edustaja Outi Kyöstilä nosti puheenvuorossaan esiin tule­vien europarlamenttivaalien tärkeyden maa- ja metsätalouden näkökulmasta.

– Tulevat vaalit tulevat olemaan henkilövaalit ja järjestömme tavoitteena on saada jatkossakin maa- ja metsätalouden asiat hyvin kuuluviin Suomen edustajien kautta.

Ruokaturva ja huoltovarmuus ovat tulevan kauden kärkiaiheita. MTK onkin koonnut parlamenttivaaleihin 10 teesiä elävälle Euroopalle.

Teesit ovat:

1) Jätä päätösvaltaa jäsenmaille ja alueille

2) rakenna EU:sta vahva turvallisuusyhteisö

3) vahvista eurooppalaista arvoyhteisöä

4) vaadi EU:n rahankäytöltä tehokkuutta ja vaikuttavuutta

5) varmista vihreä siirtymä vahvalla taloudella, kilpailukyvyllä ja kauppapolitiikalla

6) turvaa kannattava ruuan­tuotanto kaikilla EU:n alueilla

7) Edistä kiertotalout­ta ja energiaturvaa kestävällä metsätaloudella

8) Huolehdi alueiden tasa-arvosta – luot vakautta ja kasvua

9) löydä maa- ja metsätaloudesta ratkaisut ilmasto- ja ympäristöhaasteisiin

10) luo vakautta sekä hillitse muuttoliikettä elinkeinolähtöisellä kehitysyhteistyöllä.

Toisena Kyöstilän aiheena oli MTK:n järjestämät ruokamarssit.

– Ruokamarssi 2024 -tapahtumilla kiinnitetään huomiota ruokaketjun tulonjakoon sekä muistutetaan hallitusta pysymään maa- ja metsätalouden tavoitteissaan valtion budjettia suunnitellessaan. #ruokamarssi2024 keräsi Kuopioon, Seinäjoelle ja Ylivieskaan hyvän määrän maa- ja metsätalousyrittäjiä traktoreineen paikalle ja tunnelma oli hyvä tilaisuuksissa.

Kyöstilä myös muistutteli heinäkuun toisena lauantaina 13.7. järjestettävästä Avoimet maatilat – Taste of Häme -tapahtumasta ja kannusti maatiloja lähtemään kohteeksi.

– Avoimet maatilat kiinnostaa kuluttajia ja viime vuonna reilu 10 000 vierailijaa kävi kohteissamme. Tapahtuma on oiva mahdollisuus näyttää, mistä suomalainen ruoka oikeasti tulee ja mitä enemmän meillä on kohteita suht pienellä alueella, sen houkuttelevampi sen on vierailukohteena kuluttajille.

Uusille isännille muistaminen

Kalle Ylätaloa muistetiin nimikoidulla pyyhesetillä tämän astuttua Ranta-Ylätalon -tilan isännän saappaisiin vuosi sitten. Toritulla sijaitseva tila siirtyi hänelle Jarmo-isältä.

Ranta-Ylätalon uutta isäntää Kalle Ylätaloa onnittelemassa MTK Padasjoen puheenjohtaja Juha Lahtinen.

– Omat pellot on tällä hetkellä viljelyksessä. Lisäksi minulla on yksi Suopursu-niminen vuokramökki Majuan-järven rannalla, minkä lisäksi teen pienimuotoista traktoriurakointia ja polttopuunmyyntiä, kertoo muualla reissutöissä kulkeva Kalle.

Tämän kevään polttopuusirkus on jo hyvällä mallilla.

– Rangat on tehty ja osa on jo tehty klapeiksi asti.

Myös Erno Pyykköä muistettiin kokouksessa. Pyykkö on toiminut Pyykkölä-nimisen tilan isäntänä jo viime vuoden alusta lähtien.

– Tila on vanha siirtolaispaikka, jonka isän vanhemmat saivat aikoinaan. Eihän silloin isoja paikkoja siirtolaisille annettu, tämäkin on savimaata, vanhaa Päijänteen pohjaa, sanoo Pyykkö.

Pellot on vuokralla ja Pyykkö käy itse vieraalla töissä.

– Ajan Pastilan Markon ajokonetta ja harvesteria, polttopuuhommia teen harrastuksena. Meinaa vaan tuo palkkatyö haitata harrastuksia.

Rangat on kuitenkin jo haettu metsästä ja koneet sekä paikat halkomista ja pätkimistä varten katsottu valmiiksi.