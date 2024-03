Kappeliseurakunnan asioita ★

Olin mukana kuuntelemassa keskustelua Padasjoen kappeliseurakunnan kiinteistöjen käytöstä. En ole seurakunnan jäsen, mutta syntyperä ja suku on Padasjoella ja aina sanonkin olevani padasjokelainen, kun kysytään, mistä olet kotoisin. Viimeisen leposijani olen valinnut Padasjoen hautausmaalta, siksi uskallan muutaman kommentin sanoa.

Tuossa tilaisuudessa todistettiin, että Padasjoen kappeliseurakunta on Hollolan seurakunnan huonoin lenkki. Väki on vanhaa ja uutta ei synny, asioilla on uusi tarkastelupohja. Pappila myydään, seurakuntakoti puretaan, tontteja myydään ja metsää myydään, jotta normaali seurakunnan arki voi jatkua. Tilanne näyttää todella vaikealta ja ymmärrän vastuussa olevien henkilöiden murheen, miten tästä eteenpäin.

Työssäni olen joutunut kiertämään ympäri Suomea ja pitäjiin tutustuessani olen ensimmäiseksi käynyt kirkon pihamaalla ja hautausmaalla. Niissä näkyy menneen ajan kunnioittaminen ja pitäjän kulttuuri. Padasjoen kappeliseurakunnan kokonaisuus on hyvä, kirkko mäellä, hautausmaa ja siunauskappeli siinä lähistöllä, samoin pappila omine tärkeine rakennuksineen, kuten myös samassa maisemassa kaunis seurakuntakoti ja taustalla Kirkkolampi. Padasjoen seurakuntakoti on ollut tärkeä juhla- ja kokouspaikka. Tilalle pitäisi saada uusi, ehkä kunnan kanssa yhteinen ja pappilankin tiloja pitäisi hyödyntää seurakunnan tarpeisiin. Pappilan kaupasta saatava kertakorvaus tuntuu mitättömän pieneltä.

Puun ja kiinteän omaisuuden myyntitulot pitäisi käyttää Padasjoen kappeliseurakunnan investoin­tien toteuttamiseen. Nyt on mahdollisuus kommentoida ja esittää omia mielipiteitä Padasjoen kappeliseurakunnan rakennuksista ja tilatarpeista. Olen tässä julkituonut omani.

Pekka Pastila