Taideteot tarjoaa kaikille musiikin iloa

Kirjastoon jouduttiin hakemaan lisää tuoleja, kun Heidi Pakarinen ja läänintaiteilija Hannu Kella esiintyivät tiistaina aamupäivällä kaikille avoimessa tilaisuudessa. Tangokuningattaren laulua haitarimusiikin säestyksellä kuulemaan kerääntyi peräti 70 ihmistä.

Ensimmäistä kertaa Padasjoella esiintynyt Pakarinen kertoi, että musiikki tuo mieleen monenlaisia muistoja ja tunteita.

– Monta kertaa olen Padasjoen ohi ajanut, mutta oli mukava päästä tänne kylän sydämeen, kirjastoon esiintymään.

Pakarisella ja Kellalla on meneillään kiireinen keikkaviikko. Kaikkiaan he esiintyvät 21 kertaa seitsemän päivän sisällä. Esiintymisiä on kahdeksassa Päijät-Hämeen kunnassa erilaisissa paikoissa kuten vanhusten palvelutaloissa ja kehitysvammaisten asumisyksiköissä. Padasjoella Pakarinen ja Kella viihdyttivät kirjaston esiintymisen jälkeen vielä Tuulia­kodin, Pihlajakodin ja Visapuiston asukkaita.

Päijät-Hämeen liitto ja opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa näitä Taideteot-esiintymisiä pyrkimyksenä tavoittaa niitä yleisöjä, jotka helposti jäävät kulttuuripalveluiden ulkopuolelle. Pakarinen kehuu, että Hannun kanssa on mahdottoman ihana tehdä tällaisia keikkoja. Läänintaiteilija on nuoresta iästään huolimatta venytellyt kurttua jo 40 vuoden ajan.

– Tämän turneen keikat ovat erilaisia, aivan kun meitä olisi odotettu ihan hirveästi, kaivattu ja odotettu todella kauan.

– On tärkeää viedä musiikin iloa heille, jotka eivät itse voi tehdä sitä päätöstä, että lähdenpä tänään konserttiin. Meidän terveiden on helppo unohtaa se, että kulttuurielämykset eivät ole kaikkien ulotuvilla.