Tuulivoima-alue tekeillä Neroskulmallekin– Riuttankoluun tulossa myös aurinkovoimaa

Padasjoen ensimmäistä aurinkovoima-aluetta suunnitellaan Neroskulmalle. Riuttankolun tuuli- ja aurinkovoimapuistoa on kaikessa hiljaisuudessa valmisteltu jo parin vuoden ajan, mutta nyt vasta hanke voitiin julkistaa, kun Puolustusvoimat näytti vihreää valoa hankkeelle.

YIT Suomi Oy vuokrasi viime vuonna padasjokelaisilta maanomistajilta noin 560 hehtaarin alueen Neroskulmalta tuuli– ja aurinkovoimapuistoa varten. Hybridihankkeesta ei kuitenkaan haluttu julkista ennen kuin Puolustusvoimat on sanansa sanonut.

Suomen liityttyä Natoon linja on kuulemma entisestään tiukentunut. Koko hanke olisi tyssännyt, mikäli Puolustusvoimat olisi sen torpannut.

Nyt on Puolustusvoimat puoltanut viittä turbiinia. Seuraavaksi kaava-aloite menee kuntaan.

Hankealueen reuna rajoittuu useamman sadan metrin matkalta Alajärvi-Hikiä voimajohtolinjaan, minkä vuoksi alue oli kiinnostava kohde yhtiöille. Loppujen lopuksi viisi yhtiötä oli kiinnostunut, tarjouskilpailun voitti YIT.

Lokakuussa YIT Suomi Oy:n tuuliliiketoiminta yhtiöitettiin omaksi uudeksi YIT Energia Oy:ksi, jolle maanvuokrasopimukset siirtyivät. Maanomistajia on tällä hetkellä mukana yhdeksän ja heistä suurin osa on paikallisia maanomistajia.

Tuulimyllyjen korkeus max. 300 metriä

Riuttankolu on pääosin metsää, osa aurinkovoima-alueeksi suunnitellusta alueesta on peltoa. Rakennuksia ei hankealueella ole, lähin vakituinen asumus on 1,3 kilometrin päässä. Alue sijaitsee syrjäisellä paikalla Ala-Porasan ja Auttoisten kylän välissä, Porraskoskentien ja Padankoskentien välimaastossa.

Hankealueesta noin 180 hehtaaria olisi alusta­vien suunnitelmien mukaan aidattua aurinkovoima-aluetta. Aurinkopaneelit asennetaan maahan kehikoihin.

Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeudeksi on alkuvaiheessa suunniteltu enintään 300 metriä.