Pappila myynnissä

Pappilaa myydään hintaan 280 000 euroa. Myynti-ilmoitus on juuri ilmestynyt Huoneistokeskuksen sivuille.

Pappilassa on asumiskäytössä aiemmin olleita toimistotiloja, sali, neljä vessaa, saunatilat, kellari ja ullakko. Viereisessä Pikkupappilassa on kolme asuntoa ja tontilla on myös aitta, navetta ja sauna Kirkkojoen rannalla. Tontti on kooltaan 2,26 hehtaaria ja rajoittuu osaksi Kirkkolammiin.

Vuonna 1830 rakennetussa Pappilassa neliöitä on 300. Myynti-ilmoituksessa hehkutetaan harvinaista mahdollisuutta ostaa pala historiaa:

– Lähes 200–vuotias Padasjoen pappila on nyt myynnissä. Kirkkoherralle ja tämän perheelle rakennettu talo on ollut viime vuosikymmenet seurakunnan toimistona ja työhuoneina. Sijainti on Padasjoen kirkonkylän keskustassa, mutta silti rauhallisella paikalla mäen päällä vesistönäkymin. Määräalalla on kaikkiaan noin 150 metriä rantaviivaa Kirkkolammiin ja Kirkkojokeen, josta yhteys Päijänteelle. Padasjoen laivarantaan (Päijänteen satama) n. 1,5 km.

Kaikki rakennukset on kuntotarkastettu viime kesänä, eikä ”tavattoman suuria” puutteita havaittu. Pikku-pappilan kaikki kolme vuokra-asuntoa on tällä hetkellä vuokrattuina ja niistä tulee ostajalle säännöllistä vuokratuloa. Pappila ja Pikkupappila ovat molemmat kunnallistekniikan piirissä, lämmitysmuotona on kaukolämpö.