Mihin ollaan menossa? ★

Padasjoelle suunnitellaan valtavan kokoisia tuulivoimaloita häiritsemään kunnan asukkaiden arkielämää. Suojaetäisyys ei ole riittävä. Padasjoen kunta ei ole kertonut koko totuutta, miksi tuulivoimaloita kuntaan halutaan. Tuulivoimalat veisivät kunnan vetovoiman! Asukkaat tarvitsevat palveluja, joiden säilyttämisessä ja monipuolistamisessa auttavat lomailevat ja loma-asukkaat sekä luontomatkailijat. Yhdessä hyvä tulee.

Viitaten edelliseen tekstiin. Tätä ihmetellään, miksi niitä ropeleita tänne työnnetään väkipakolla, vaikka niiden kiinteistöveron tuotto on mitätön verrattuna ympäristötuhoon?

Nyt kun määräaikainen kunnanjohtaja tekee kuntastrategiaa, millähän tiedoilla se syntyykään?

Kertoi tullessaan, että kuuntelee herkällä korvalla kuntalaisia, tätä jargonia on kuultu joka käänteessä.

Kaikki tiedämme, hämäläiset eivät puhu omasta kannastaan asioihin julkisesti, jos vaikka pidetään tyhmänä, kun ei ymmärrä toisten mielestä asian ydintä, että nyt se vihreä siirtymä vaatii tuulivoimaa. Olisi hyvä tässäkin tapauksessa kertoa, että maisemien ja luonnon tuhoa­minen ei tänne GeoPark -statuksen saaneelle alueelle sovi.

Suomessa on paljon aluei­ta, joissa nuo ropelit eivät turmele koskematonta luontoa, esim. kaupunkien laita-alueet. Mitenkähän vapaa-ajan asukkaiden kuuleminen on onnistunut, kun määräaikainen kunnanjohtaja kiertelee kylätapahtumissa? Kirjallinen kyselykin tehtiin vain pienelle asukasmäärälle, tuliko mukaan vapaa-ajan asukkaita ollenkaan? Millainen tulos kyselyllä saatiin, kun selkeää kysymystä ei lomakkeesta löytynyt, eli kannatan, en kannata tuulivoimaloita, rasti ruutuun! Nettikyselyyn ei kaikilla kuntalaisilla ollut mahdollisuutta vastata, eivätkä kaikki siitä tienneet. Lisäksi olisi pitänyt tarkistaa kunnan oman kyselyn taustat, että kyseessä on kuntalainen tai vapaa-ajanasukas!

Miksi yrittäjien mielipidettä ei näissä tuulivoimala-asioissa ole kyselty, vai eikö heidän kantaansa haluta? Mitä sitä turhaan kysellä paikallisilta yrittäjiltä, kuka tai ketkä heitä työllistävät täällä, eli mistä rahat tulevat, ja millä he verot kuntaan maksavat, kysehän on kunnan verotuloista. Asukkaat itse puhuvat, että vapaa-ajan asukkaat pitävät kuntaa pystyssä. Kaupatkin myyvät juhannuksena lähes puolen vuoden edestä.

Määräaikaisen kunnanjohtajan (hakenut kunnanjohtajan paikkaa 9.2.) tulee ensisijaisesti ajatella kunnan ja sen asukkaiden tulevaisuutta, terveyttä sekä kotirauhaa ja tehdä selkeä visio kunnan heikkouksista ja vahvuuksista, ja huomioida, missä asiassa kunta on voittamaton ja ensisijaisesti tutkia, mistä kunta saa nyt ja tulevaisuudessa kasvavia tulolähteitä. Tässä pohjaa kuntastrategialle.

Jo se, että kesäkausina kunnan asukasmäärä kolmin/nelinkertaistuu, viittaa siihen, että potentiaalia löytyy matkailusta ja elämyksistä, joita on jo saatavilla. Tuulimyllyt torppaavat täysin kunnan vetovoiman loma- ja retkeilykuntana, jossa vapaa-ajan asukkaat tuovat elinvoimaa ja työtä kuntalaisille ja sitä myöten uusia yrittäjiä ja asukkaita.

Millä argumenteilla tuulivoimaa Padasjoelle halutaan?

Tähän odotan julkista vastausta, ennen kuin kuntastrategia on luonnosvaiheessa! Vastauksesta selviää, laajentavatko vapaa-ajan asukkaat mökkejään ja kesäloman pituutta tehden etätyötä, ja käymmekö tilamyymälöissä herkuttelemassa ja ostamassa mukaan tuoreita vihanneksia. Kirkonkylän palveluista ja sataman tuomasta lisäarvosta otamme kaiken irti, sillä sieltä Päijänteen ainutlaatuinen GeoPark avautuu.

Juuret Padasjoella ja käytössä ympärivuotisesti mökki