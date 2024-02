Lahti Big Band tulee Padasjoelle ★

Lahti Big Bandin esityksen voi kohta kokea livenä Padasjoella, kun orkesteri tulee Kullasvuoren koululle 8.3. Padasjoen konsertti on osa Lahti Big Bandin maakuntakiertuetta, jonka tavoitteena on tehdä big band –musiikki tutuksi matalan kynnyksen konserteilla.

LBB:n kapellimestari ja taiteellinen johtaja Erno Tiittanen on koonnut kiertuetta varten ohjelman, joka esittelee monipuolisesti big band –musiikin eri ulottuvuuksia. Noin tunnin mittaisessa viihdyttävässä kokonaisuudessa kuljetaan swingistä amerikkalaisten jazzstandardien maailmaan unohtamatta perinteistä big band –musiikkia. 18-henkisen soittoryhmän lisäksi mukana kiertueella on vaihtuvia solisteja.

Konsertti on maksuton kaikille oppivelvollisuusikäisille. Muu yleisö pääsee mukaan pikkurahalla. Padasjoen konserttiin voi ostaa lippuja ennakkoon Padasjoen kirjastolta. Lippuja myydään myös konserttipäivänä ovella, mikäli niitä on jäljellä.

Lahti Big Band on pitänyt isojen orkestereiden perinnettä yllä ja viihdyttänyt yleisöä jo vuodesta 1984. Omien solistien lisäksi LBB on viime vuosina esiintynyt mm. Paula Koivuniemen, Laura Voutilaisen sekä Maarit ja Sami Hurmerinnan kanssa.

Vuonna 1989 Lahti Big Band ry järjesti ensimmäisen Lahden Jazztori –tapahtuman, joka on siitä saakka järjestetty vuosittain. Kotimaan lisäksi LBB on esiintynyt Ruotsissa, Tanskassa, Virossa, Kyproksella, Japanissa ja Yhdysvalloissa. Vuodesta 2010 alkaen Lahti Big Bandiä on johtanut trumpetisti, sovittaja ja säveltäjä Erno Tiittanen.