Kuntosalille uusia tankoja, perjantaina kyykkyvinkkejä ★

Uimahallin kuntosalille on saatu uusia välineitä. Samalla on tehty myös pientä uudelleenjärjestelyä.

– Teimme lisätilaa levytankoharjoitteluun, sillä salilta löytyy nyt uusi ATX–voimanostotanko ja SSB–tanko (SafetySquatBar), jolla kyykkäminen on miellyttävämpää ja turvallisempaa, mainostaa liikuntakoordinaattori Mari Engberg.

SSB–tanko on niska- ja hartiapehmustettu, jolloin paino jakaantuu tasaisemmin hartioille ja olkapäille. Erikoisteräksestä valmistettua ATX–tankoa voi käyttää jalkakyykyn lisäksi myös penkkaukseen ja maastavetoon.

Kahvakuulat, jumppapallot ja säkit siirtyivät lämmittelypuolelle.

Uimahallin salilta löytyy peruslaitteet ja vapaita painoja kovempaankin treeniin. Avainkortin hankkimalla voimaharjoituksia pääsee tekemään päivittäin klo 5–23.

Kunnan toinen sali, Seniorisali on suunniteltu vanhemman väen ja kuntoutujien tarpeisiin. Terveysaseman alakerrassa sijaitseva tila on esteetön ja laitteiden välissä on reilusti tilaa. Seniorisali on yli 65-vuotiaille padasjokelaisille ilmainen ja vapaassa käytössä maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 9–15.

– Tervetuloa tutustumaan Seniorisaliin maanantaina 19.2. klo 14–15 välillä, kun olen paikalla opastamassa ja vastaamassa kysymyksiin.

Seniorisalilla on käynyt alkuvuoden tutustumispäivinä muutamia aivan uusia kävijöitä. Työikäisten maanantai-iltaiselle kuntosalikurssille osallistujia tuli kivasti.

– Penkkiperjantaissa oli vinkkejä kuulemassa joukko yläkouluikäisiä poikia ja tulevana perjantaina on vuorossa tutustumista jalkakyykyn tekniikkaan.