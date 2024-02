Ruokalasta seurakunnan kokoontumispaikka ★

Diakonin virkaansiunaaminen ja Yhteisvastuu-keräyksen avaus olivat juhlan aiheina sunnuntaina, kun terveysaseman ruokala otettiin ensimmäistä kertaa seurakunnan käyttöön. Vuokrasopimus kunnan kanssa oli tehty perjantaina.

Ruokajakelua tullaan uudessa paikassa testaamaan jo kuun lopussa, samoin arki­lounasta.

Ruokalaan mahtui väljästi kahdeksan kahdeksanpaikkaista pöytää. Kaikki juhlavieraat eivät silti mahtuneet pöytien ääreen ja naulakkotilakin loppui kesken. Itse sali sai yleisöltä kiitosta.

– Saamme olla kiitollisia, että kappeliseurakuntaamme on johdatettu diakoni, jolla on kokemusta jo pidemmältä ajalta diakonin työstä ja jolla on edelleen polte tehdä suurella sydämellä työtänsä niin arjen kuin juhlan keskellä, totesi kappelineuvoston puheenjohtaja Essi Nieminen.