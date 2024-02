Kuntastrategian tulee rakentua vahvuuksille ★

Padasjoen kunnassa valmistellaan uutta kuntastrategiaa ja Padasjoen Sanomat kertoi asukkaiden siitä antaman palautteen tuloksista. Kuntamme ykkösvalttina vastaajat pitävät odotetusti Padasjoen ainutlaatuista maisemaa. Tulos ei ollut yllätys, täällä Padasjoella maisemamme arvon voi nähdä joka päivä – toistaiseksi! Erityisen vetovoimaisen ympäristön vuoksi tänne tullaan, täällä ollaan ja sitä halutaan muillekin näyttää.

Tuoreen asukaspalautteen sekä viime vuonna toteutetun toisen asukaskyselyn tulosten perusteella on kunnan päättäjien täysin mahdotonta jatkaa tuulivoimaloiden suunnittelua keskelle parasta vetovoimatekijäämme. Ristiriita on konkreettinen. Massiiviset koko maisemaamme joka suuntaan dominoivat tuulivoimalat tuhoaisivat täysin kuntamme ykkösvaltin. Tuulivoimalat ovat täydellisessä ristiriidassa mm. Padasjoen muutama vuosi sitten saaman UNESCO Global Geopark –tunnustuksen kanssa. Kuten tiedetään, tuulivoimaloista vapaa maisema on jatkossa iso kuntavaltti, joka ohjaa ihmisten halukkuutta hankkia alueelta asuntoja tai vapaa-ajan paikkoja.

Kuntapäättäjän tuleekin nyt, tuoreet palautteet huomioiden, nähdä nenäänsä pitemmälle. Tuulivoimaloiden verotuotto kunnalle olisi alle yksi prosentti kunnan verokertymästä – surkea summa suurimman vetovoimatekijämme maiseman uhraamisesta. Uusi kuntastrategia tulee rakentua vahvuuksillemme, ei niiden uhraamiselle.

Montako asukaspalautetta kuntapäättäjä tarvitsee herätäkseen?