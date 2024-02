Juhlanäyttely nostaa kyläyhteisön taidejulkkista ★

Pitokärki täyttyi kut­su­vieraista Enni Idin syntymäpäivänä 30.1. Kellosalmi-Seitniemi-Virmailan kyläyhdistyksen puheenjohtaja Kauko Rautiainen toivotti yleisön tervetulleeksi todeten, että juhlanäyttelyllä haluttiin nostaa kyläyhteisön taiteili­ja­julkkista.

Kauko Rautiainen ja lasillinen sahtia näyttelyn kunniaksi.

– Yllättävää kyllä, töitä löytyi paljon ihan Padasjoeltakin. Kuinka paljon niitä Suomessa onkaan, siitä ei ole tietoa. Kovaa työtä hän joka tapauksessa teki, ja vasta sitten iäkkäämpänä, kun toinenkin äijänsä oli lähtenyt taivaaseen, kuten hän itse sanoi.

Kellosalmi-Seitniemi-Virmailan kyläyhdistys aikoo myöntää juhlavuoden apurahan vielä tänä keväänä padasjokelaiselle kuvataiteen opiskelijalle, harrastajalle tai ammattilaiselle.

Rautiaista itseään miellytti eniten takakulman nuijasotataulu:

– Aiheesta ei varmaankaan montaa maalausta Suomesta löydy. Sekin kuvastaa, miten mielikuvituksella on ollut sijansa näissä töissä. Kissamaailma on tietysti keskeinen ja eläimet yleensä kuk­kien lisäksi, mutta Enni on ikuistanut myös vanhoja työmenetelmiä ja hengellisiä aiheita.

”Ennennäkemätöntä”

Näyttelyvieraiden keskusteluista saattoi poimia ihastelua Ennin värisilmästä: monenkirjavissa tauluissa värit sointuivat toisiinsa. Myös monissa maalauksissa esiintyviä kukkataustoja ihailtiin.

Tero Paarvio Padas­joen Taideyhdistyksestä piti näyttelyä erittäin mielenkiintoisena, eikä vähiten sen vuoksi, että esillä olevat työt ovat olleet enimmäkseen yksityiskotien seinillä suuren yleisön katseen ulottumattomissa.

– Ennennäkemätöntä, kirjaimellisesti. Näissä 70–luvun töissä hän on parhaimmillaan, arvioi Paarvio kissa-asetelmia.

Galleria Pikanttiin on hankittu yksi Ennin taulu, jotta matkailijoille olisi näyttää paikkakunnan tunnetuimman taiteilijan työ.

Lahden museoiden aluetaidemuseotutkija Elisa Lindell oli kiinnittänyt huomiota ornamenttikuvioihin, jotka toistuivat useissa Idin töissä.

– Selkeästi hänessä on ollut luomisen vimma.

Ennin tunteneet aikalaiset kuvailevat taiteilijaa räiskyväksi persoonaksi, joka erottui tavallisen rahvaan joukosta huolitellulla olemuksellaan. Hän ei kulkenut kuten muut ”mökinmuijat” huivi tiukasti leuan alle sidottuna, vaan hieno hattu päässään ja kultaiset pisaranmuotoiset korvakorut korvissaan.

Talvella hän kävi linja-autolla kirkonkylällä ostamassa Miranolia pitkä turkki yllään.

– Erottui aina joukosta. Enni oli hirveän kiva ihminen, mutta oli hänessä toinenkin puoli, muistelee entinen naapuri.

– Kun meille tehtiin sisävessa, Enni tokaisi että nyt ”teilläkin paskannetaan pirtin nurkkaan”.

Idin töitä on ollut useissa näyttelyissä, myös ulkomailla. Padasjokelaistauluja on myös monien taidemuseoiden kokoelmissa. Viime vuosina töitä on ollut näytteillä useissa ITE-taiteen näyttelyissä.