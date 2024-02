Vuoden 2024 käsityötekniikka esillä kirjastossa ★

Taitoliitto haluaa innostaa ihmisiä kokeilemaan korinpunontaa sekä perinteisillä että ihan uusilla materiaaleilla. Päre-, tuohi- ja pajukorien tekemisen taito on osa aineetonta kulttuuriperintöämme. Korinpunonta on vanhimpia käsityötekniikoita, sillä aina on ollut tarve kuljettaa ja kantaa tavaroita.