Pitokärjessä tarjolla kulttuurielämyksen lisäksi Ennin tapaan ”sen seittemää sorttia” ★

Seitniemellä asuneen naivistitaiteilijan Enni Idin syntymästä tuli kuluneeksi 120 vuotta 30.1.2024. Tasavuosien­ kunniaksi Kellosalmi-Seitniemi-Virmailan kyläyhdistys järjestää Pitokärjessä kaksi viikkoa kestävän juhlanäyttelyn. Kutsuvierasavajaisia vietettiin eilen ja yleisölle näyttely on avoinna 11.2. asti.

Useat henkilöt ovat halunneet tuoda esiin tähän saakka vain yksityiskotien seinillä olleita ITE-taiteilijan tauluja. Näyttelyssä on esillä liki 80 lainassa olevaa taulua sekä lisäksi Ennin maalaamia kippoja, kuppoja ja koreja. Vain kuusi tauluista on ollut esillä aiemmin Ennin Idin pysyväisnäyttelyssä eli hänen taiteilijakodissaan. Vanhin esillä olevista tauluista on vuodelta 1954, jossa mummo tekee askareitaan vanhan ajan pirtissä.

Kutsuvierasavajaisissa oli tervetuliaismaljana naisten sahtia eli käymätöntä sahtivierettä, sillä näyttelyn päähenkilölläkin oli aina tarjolla vieraille itse valmistamaansa sahtia. Tosin Ennin sahti oli hyvin käynyttä ja vieraan kannatti olla tarkkana, sillä juoma meni enemmän jalkoihin kuin päähän. Puhuttiinpa Ennin jopa terästäneen joidenkin vieraiden sahtia viinaksilla, jotta teho olisi taattu.

Näyttelyvieraille on Pitokärjessä tarjolla taide-elämyksen lisäksi niin ikään Ennin tapaan ”sen seittemää sorttia”. Kahvipöydässä kun oli aina runsaasti tarjottavia, muun muassa sokerikakkua ja siirappipiparkakkuja.

Vasta vanhemalla iällä, Eetu-miehensä kuoltua, maalaamaan ryhtynyt Enni ei itse arvostanut taidettaan. Hänen muistetaan tokaisseen: ”Vai taiteilija, vanha akka, minua naurattaa koko höpsötys”.

Talkooporukka on tehnyt töitä näyttelyn aikaan saamiseksi tunteja laskematta. Vasemmalta Birgitta Heino-Toivonen, Kauko Rautiainen, Pirjo Tuominen, Heikki Toivonen, Raimo Tuominen, Eeva-Riitta Kusmin ja Olli Pikivirta. Kuvasta puuttuvat Matti Virtanen ja Lauri Närkki.

Taiteilijakodilla työpaja kesällä

Kellosalmi-Seitniemi-Virmalan kyläyhdistys on pitänyt usean vuoden ajan avoinna kesäsunnuntaisin Ennin Idin omaperäistä taiteilijakotia. Mökki piharakennuksineen sai rauhassa ränsistyä liki 10 vuoden ajan kunnes kyläyhdistys ryhtyi kohentamaan mökkiä ja siistimään pihapiiriä. Syntyipä talkootyönä heinälatoon pienimuotoinen kahvilakin.

Maagisen Ennin asuttamasta mökistä tekee hänen maineensa ja se, että hän on maalannut mökkinsä kirjaimellisesti katosta lattiaan unohtamatta huonekaluja, purkkeja ja purnukoita. Joka ikinen maalattavissa oleva pinta on saanut uuden kuvioinnin. Pääosin Enni on maalannut mökkiinsä hänelle tyypillistä elämänlankaa sekä värikkäitä kukkia.

Kyläyhdistyksen puheenjohtaja Kauko Rautiai­sen mukaan kotitalon sisäkatotkin ovat olleet Ennin taiteen peitossa, mutta kuuleman mukaan niissä oli niin rivoja maalauksia, että taiteilija on ne kehotuksesta maalannut piiloon.

– Kun kaikki mökin sisältä oli maalattu, jatkoi hän maalaamista Miranolilla kovalevynpalasille. Tuotteliaimmillaan Id on ollut 80-luvulla, kertoo Rautiainen.

Luonteeltaan taiteilija oli räväkkä ja suorapuheinen. Jollekin suuttuessaan hän uhkasi noitua tämän tai hän saattoi purkaa tunnekuohunsa maalaten, jolloin suuttumuksen aiheuttanut henkilö sai lahjaksi piruja esittävän maalauksen.

Tämän vuoksi Enniä kunnioitettiin tai ehkä jopa vähän pelättiinkin.

– Kyllä ennen mökin ohi mentiin aina kovaa vauhtia, vaikka ei Enni mitään pahaa meille koskaan tehnyt. Mutta se oli se aikuisten puheesta syntynyt mielikuva, joka pisti kinttuihin vipinää, toteaa Seitniemellä lapsuutensa asunut Eeva-Riitta Kusmin.

Viime kesänä uusittiin mökin lattiaa, joka ei ollut aivan yksinkertainen operaatio.

– Lahtisen Ari teki aivan upeaa työtä. Kukaan ei huomaa, että lattiaa on korjattu. Kuvasimme ensin lattian, jotta osasimme laittaa lattiaan Ennin maalaamat päällyslevyt tismalleen oikeisiin paikkoihin takaisin, kun alapuoli oli korjattu. Taiteilijakoti pihapiireineen on nyt hyvässä kunnossa ja voimme rauhassa keskittyä juhlavuoden viettämiseen, kertoo kyläyhdistyksessä sihteerinä toimiva Kusmin.

Ensi kesänä vaikuttava taiteilijakoti on avoinna heinäkuun sunnuntaiden lisäksi myös heinäkuun kaksi ensimmäistä viikkoa. Tuolloin Padasjoen Lions Club pitää kirkonkylällä sijaitsevassa Kotiseututalossa Ennin Idin töiden näyttelyn.

– Ajattelimme pitää taiteilijamökkiä auki samaan aikaan, jos vaikka Kotiseututalolla kävijät haluavat samalla poiketa myös katsomassa Ennin asuinmökin.

Sopimuksesta pääsee taiteilijamökkiin tutustumaan myös aukioloaikojen ulkopuolella.

Heinäkuun kahden ensimmäisen viikon aikana toteutetaan taiteilijakodilla myös työpaja. Lahtelainen taiteilija Maija Raikamo on lähestynyt kyläyhdistystä ja kysellyt voisiko hän tulla pitämään työpajan tai työpajoja liit­tyen Ympäristöperinteet taidepaikkoina -projektiinsa. Raikamon tämän hetkisen työskentelyn pohjana on Suomalaisen kirjallisuuden seuran arkistoaineisto ja Suomen kansan vanhat runot (loitsut). Aineistosta on noussut esiin Enni Idistä tallennettuja kertomuksia ja Raikamo haluaisi tuoda esiin näitä henkilöön ja ympäristöön sitoutuvia tarinoita taiteen keinoin paikallistaiteilijan ympäristössä.

Vierailijoita on Ennin taiteilijakodissa riittänyt. Viime kesänä kävijöitä oli ennätysmäärä. Eeva-Riitta Kusmin kertoo, että vieraskirjaan tuli paria vaille 1000 nimeä.

– Kävijät ovat erittäin vaikuttuneita. Jotkut heistä viettävät siellä kolmekin tuntia käyden välillä kahvilla ja nauttien myös vanhasta luonnontilaisesta pihapiiristä.

Artikkelin kuva Ennistä: Kellosalmi-Seitniemi-Virmailan kyläyhdistys