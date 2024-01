Lätkäkerhoja tiistaisin, laskettelureissu 26.1. ★

Kunnan hyvinvointipalvelut lisää kouluikäisten liikuntatarjontaa tammikuussa aloittamalla luistelu/lätkäkerhot tiistai-iltaisin. Tuntiohjaajaksi saatiin jo aiemmin kunnan kesäohjaajana toiminut Eemeli Lehtinen, joka pääsi vuodenvaihteessa armeijasta.

– Ryhmiä on alustavasti suunniteltu kolme: eka–tokaluokkalaisille, 3–6 -luokkalaisille ja yläkoululaisille. Alakoululaisten ryhmiä voidaan muokata ja yhdistää osallistujamäärien mukaan, kertoo liikuntakoordinaattori Mari Engberg.

– Suunnitteilla on myös lasketteluretki Himokselle perjantaina 26.1. Retki on avoin kaikille laskettelun ystäville, maksu sisältää iltalipun ja kyydin.

Hyvinvointipalveluista lähtee mukaan pari aikuista.

– Vuosien mittaan on mukana ollut nuoria, jotka ovat halunneet kokeilla lajia, ja joita on autettu välinevuokraamossa ja hisseissä. Nopeasti he pääsevät laskemisen makuun, varsinkin jos mukana on laskettelevia kavereita.

Hyvinvointipalvelut järjestävät näitä retkiä, koska koulujen lasketteluretket loppuivat joitain vuosia sitten. Näin mahdollistetaan myös niiden nuorten laskettelukokeilut, joiden perheissä ei lajia harrasteta. Jos perheen pienemmät lapset haluavat kokeilla laskettelua, voivat vanhemmat lähteä mukaan, ja varata tarvittaessa hiihtokoulusta opetuksen. Kyytiä voivat hyödyntää myös laskettelevat aikuiset:

– Bussikyyti voi olla mukavampi vaihtoehto työviikon jälkeen kuin hypätä oman auton rattiin.