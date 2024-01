Ensimmäisissä sarjakisoissa hiihtäjiä 16 ★

Ensimmäiset hiihdon sarjakisat sivakoitiin viime viikon keskiviikkona 10.1. Tyylinä oli vapaa hiihtotapa.

Sää oli pakkasten jälkeen sopivan lauhaa hiihtämiseen, mutta edellispäivien suoja oli pudottanut puustosta lumia latujen päälle ja ladulle jäätyneet lumipaakut haittasivat hiukan hiihtämistä. Seuraavat sarjahiidot ovat keskiviikkona 24.1., silloin tyyli vaihtuu perinteiseen. Tavoitteena on kauden aikana saada kisattua kuudet sarjakilpailut. Pakkasraja sarjahiihdoissa on -15 astetta.

Luka Wallenius, nro 52 odottelee vielä lähtölupaa.

Lisenssihiihtäjiä Padasjoen Yrityksellä on kolme: Luka Wallenius sekä Leo ja Krista Mäkinen. Luka Wallenius kertoo osallistuneensa tällä kaudella kolmiin kisoihin, oman kylän sarjakisat olivat neljännet. M16-sarjassa tällä kaudella hiihtävä Luka kertoi ettei Lempäälässä, Valkeakoskella ja Hyvinkäällä vielä suurta menestystä tullut, kokemusta kuitenkin ja kovatehoinen harjoitus.

Leo Mäkinen lähti rivakasti.

Eino Mikkonen, nro 17.

Hiihtokouluja tulossa

PadY:n hiihtojaosto järjestää myös hiihtokouluja helmikuun ajan. Kokoontumiskertoja on neljänä maanantaina: 5.2., 12.2., 19.2. ja 26.2. Ryhmä 1, joka on tarkoitettu aloittelijoille, starttaa klo 17.15 ja kokeineemmille suunnattu ryhmä 2 alkaa klo 18. Molemmissa ryhmissä ensimmäinen vartti on varattu omatoimiseen lämmittelyyn, varsinainen hiihto-opetus kestää 45 minuuttia kummassakin ryhmässä. Opettajana toimii edellisvuosilta tuttu Mira Riihelä.

Myös yhteistreenit jatkuvat Ahjolassa maanantaisin klo 17.30. Susanna Wallenius hiihtojaostosta kertoo, että treenit ovat hyvin vapaamuotoiset ja niihin ovat tervetulleita kaikki hiihdosta innostuneet.

I sarjakisan tulokset:

P4 300 m: 1) Onni Suntela 7.31

T6 800 m: 1) Beda Ahola 6.40

P8 1 km: 1) Sahand Hassan 8.47, 2) Benjamin Mäkinen 9.40, 3) Olli Jaakkola 9.50, 4) Veeti Lampinen 10.31, 5) Valtteri Suntela 10.55, 6) Lauri Mikkonen 12.53

T10 2 km: 1) Elsi Ahola 11.31

P10 2 km: 1) Kasperi Suntela 13.10, 2) Jaakko Mikkonen 18.11

T12 3 km: 1) Pinja Lampinen 28.11

P14 3 km + 2 km: 1) Leo Mäkinen 21.54, 2) Lenni Wallenius 25.07

P16 3 km + 2 km: 1) Lu­ka Wallenius 17.00

NYL 3 km + 2 km: 1) Ce­s­ilia Wallenius 24.03