Hisu-kisa toteutuu pakkasesta huolimatta

Huomenna lauantaina 6.1. Päijät-Rasti järjestää ensimmäiset kansallisen tason hiihto-/hiihtosuunnistuskilpailut Padasjoella lähes 30 vuoteen. Jukka Luukko ja Vesa Tähtinen kävivät aamupäivästä tulostamassa loppiaishisukisan suunnistuskarttoja Padasjoen kirjapainolla.

– Tapahtuma järjestetään ennakkoajatusten mukaan, vakuuttaa Luukko.

Hiiihtosuunnistuskilpailujen järjestäminen on kuumottavaa puuhaa; ensin koko syksyn saa jännittää, onko lunta riittävästi, ja kun niin onnekkaasti tänä vuonna kävi, että lumenriittävyydestä kisan järjestäminen ei ole kiinni, niin viimeisen viikon ajan Päijät-Rastin porukka on saanut jännittää kisa-aamun pakkaslukemia.

– Tuomarineuvoston puheenjohtaja Heikki Saarinen päättää tuntia ennen kisan suunniteltua alkamisaikaa, että onko kisa virallinen vai ainoastaan ajanotollinen harjoituskisa. Pakkasraja on aikuisten sarjoissa -20 astetta ja alle 15-vuotiailla -15 astetta. Tämänhetkisen ennusteen mukaan näyttää siltä, että aluemestaruusmitaleita ei jaeta nuoremmissa sarjoissa pakkasrajan vuoksi lainkaan. Etukäteisuumoilujen mukaan loppiaiskisaan odotettiin jopa 100 urheilijaa, mutta kylmyyden vuoksi osallistujamäärä jäänee puoleen odotusarvosta.

– Ennakkoilmoittautuneita on nyt 20, mutta tänään tulee varmasti toinen mokoma lisää. Osallistujat ovat sarjojensa parhaita ja haluavat tulla tänne joka tapauksessa harjoittelemaan, sillä harjoitteluratoja on perin vähän käytettävissä. Maastossa ei ole risuja, eikä kivikoita ja lunta on riittävästi. Ja täällä urat ovat huippuluokkaa!

Liikuntapaikkojen hoitaja Anssi Hyvönen ajoi ladut perjantaiaamunakin, vaikka edellisen ajon jälkeen lunta oli satanut vain pari senttiä.

– Täällä on niin hyvä järjestää kisat, kunnan hyvinvointipalvelujen Pauliina Koskelan ja Anssin kanssa yhteistyö sujuu erinomaisesti. Kellään ei myöskään ole parempia kisatoimitsijoita, kuin meillä, kehuu Luukko.

Ensimmäinen lähtö on klo 11 ja viimeinen puolen päivän maissa osallistujamäärästä riippuen. Sekä lähtö että maali ovat lähellä Saksalan kujan uimahallin puolesta päätä. Radat ovat pituudeltaan reilusta 2 kilometristä 4 kilometriin.

– Yleisen sarjan rata on suorin matkoin 4 km, mutta hiihtomatkaksi tulee kuutisen kilometriä. Maaliin tullaan jo noin vartin päästä lähdöstä.