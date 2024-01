Palokunnalla yhteensä 206 hälytystä vuoden 2023 aikana ★

Padasjoen sopimuspalokunnalla oli viime vuonna yhteensä 206 hälytystehtävää, mikä on 16 enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuoden viimeinen keikka oli Asikkalassa 30.12. palanut tyhjillään oleva mökki.

Uimahallilla oli joulukuussa muutaman päivän pituinen huoltotauko sen jälkeen, kun allasosastolla havaittiin ilmanvaihtoon liittyvä tekninen vika. Sammutettavaa ei kuitenkaan löytynyt, palokunnan tehtäväksi jäi savun tuulettaminen. Juttu 4.12.2023

Asema 44 osallistui vuoden aikana peräti 44 tehtävään naapurikuntien alueella: apuja annettiin eniten Asikkalaan, mutta myös Kuhmoisiin, Lammille, Kangasalle ja Hollolaan.

Padasjokelaispelastajien keikat olivat valtaosaltaan ensivasteita, niitä on vuositilastossa yhteensä 80. Palokunta on ollut tuolloin lähin mahdollinen pelastustoimen yksikkö auttamaan hätätilapotilasta.

Vahingontorjuntoja oli viime vuonna 23, liikenneonnettomuuksia 18, virka-aputehtäviä 11 ja paloilmoittimen tarkastustehtäviä seitsemän. Rakennuspaloja oli kolme ja lisäksi sama määrä rakennuspalovaaroja, mutta ne olivat pienempiä kohteita kuten piharakennuksia. Maastopaloja tilastoitiin neljä ja liikennevälinepaloja yksi. Sekä ihmisen että eläimen pelastamisia oli kumpiakin yksi.

Tammi- ja helmikuu olivat vuositilaston rauhallisimpia kuukausia. Maaliskuussa näkyi varmaankin talvilomien vaikutus, kun hälytysmäärä kasvoi kymmenellä kuuteentoista. Kesäkuussa on seuraava isompi nousu hälytysmäärissä: 24. Se on samaa tasoa kuin elokuu, mutta yllättäen heinäkuu on tehtävämäärältään selvästi vaisumpi (17). Syyskuukin on vielä kesälukemissa.

Viikonpäivistä vilkkain oli yllättävästi keskiviikko (26 hälytystä). Kakkospaikan tilastossa jakavat tiistai ja lauantai 25 tehtävällään. Vähiten pelastajia tarvittiin maanantaisin.

Suurin tehtävämäärä (12) ajoittuu kellonajalle 10–11. Toiseksi eniten hälytyksiä tuli klo 12–13 ja 7–8. Hiljaisinta oli klo 5–6.

Vuoden 2024 ensimmäistä hälytystä ei ainakaan ensimmäisenä tai toisena päivänä vielä tullut. Padasjoen VPK:n sivuilla pyydettiinkin yleisön arvauksia ensimmäisen hälytyksen ajankohdasta.

Padasjoen paloasema ei ole uhattuna, vaikka Hyvinvointialue säästökohteita etsiikin. Padasjoella on nimittäin sen verran korkean riskiluokituksen kohteita, joihin pitää pelastuslain mukaan päästä muutamassa minuutissa.