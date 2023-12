Portaanperän mansikkatilan glögissä maistuu sopuisasti kesä ja joulu

– Asiakkailta on tullut kommentteja, että glögimme on pehmeän täyteläistä, ja maistuu aidosti mansikalle. Jyväskylän messuilla eräs glögiä maistanut sanoi, että olette ihanasti onnistuneet yhdistämään glögissä kesän ja talven. Tämän syksyn uutuus on mansikkahillo, joka on oikeammin mansikkapyreetä, sillä se on tasaisen pehmeää sosetta, josta puuttuu sattumat. Lisäksi Portaanperällä on oma suklaa, sekä maito- että tummaversiona, maustettuna tilan kuivatuilla mansikoilla.